特斯拉将公开其电动汽车安全源代码 新闻

特斯拉 CEO 埃隆·马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上表示，他打算公开特斯拉汽车安全软件的源代码，让所有的汽车制造商都能免费使用。但马斯克没有提供开源时间表。

美国科技媒体 Engadget 认为，马斯克此举绝不是一种无私的姿态。如果特斯拉的代码被竞争对手采用，相当于为互联汽车的安全制定了一个非正式的标准，这可能有利于特斯拉的营销。

5 月份，埃隆·马斯克 (ElonMusk) 披露了特斯拉两款新版 Model 3 车型的规格，并表示新版 Model3 将从今年 7 月起交付。

其中性能版 Model 3 也采用双电动机、全轮驱动系统，续行里程为 310 英里（499 公里），从静止加速到 60 英里（97 公里）/小时仅需 3.5 秒。马斯克在 Twitter 上表示，性能版 Model 3 售价为 7.8 万美元（不包括 Autopilot 系统），最高时速为 155 英里（250 公里）。

马斯克说，性能版 Model 3 价格与宝马 M3 相当，“但速度比后者快了 15%，操控性也更好”。

马斯克称，全轮驱动系统的价格为 5000 美元。全轮驱动版 Model 3 续行里程也是 310 英里，但从静止加速到 60 英里/小时需要 4.5 秒，最高时速为 140 英里（225 公里）。一个电动机针对能耗进行了优化，另外一个则针对续行里程进行了优化。

特斯拉曾多次推迟达到产量目标的时间，并临时关闭生产线以提高产量。Model 3 竞争对手是宝马 3 系以及即将发布的 i4 电动汽车。