因销售下滑和劳动力成本上升，三星或考虑暂停天津工厂生产

据外媒报道称，韩国 三星 电子公司正考虑暂停其在中国的一家手机制造厂的业务，原因是销售下滑和劳动力成本上升。

据悉，位于天津市的天津三星电信技术公司（Tianjin Samsung Telecom Technology）的手机生产今年可能会停止，此举被认为三星电子公司可能要从这里撤出。不过，这家全球最大的智能手机制造商周一表示，有关其天津业务的去留目前还没有作出决定。

三星电子公司提供给路透社的一份声明表示，“由于增长放缓，整个智能手机市场正面临困难。三星电子公司旗下天津电信企业打算致力于提高竞争力和效率的活力。”

三星电子公司在中国的市场份额已经被华为、小米和其他中国品牌反超。尤其是在定价方面，中国品牌手机竞争力强于这家韩国智能手机厂商。这家韩国科技巨头也面临着智能手机销量急转下滑的压力。此前，该公司公布的季度财报显示，由于竞争对手纷纷推出价格更低、功能丰富的智能手机，其季度利润增长幅度陷入一年多来最低。

除天津工厂外，三星电子公司还在惠州有另一家中国手机工厂。

据韩国电子时报报道，三星电子公司旗下的中国天津工厂每年生产 3600 万部手机，旗下惠州工厂每年生产 7200 万部手机，而旗下越南的两家工厂每年合计生产 2.4 亿部手机。