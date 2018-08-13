锤子科技工业设计副总裁李剑叶离职，已加入阿里巴巴达摩院

锤子科技工业设计副总裁李剑叶近日已确认从公司离职，据 新浪科技 消息，李剑叶已入职阿里巴巴达摩院人工智能实验室。李剑叶的 微博 认证信息日前已经被更改为“前锤子科技（北京）有限公司工业设计副总裁”。

阿里巴巴方面称，李剑叶已于今年 7 月入职阿里巴巴达摩院人工智能实验室。

李剑叶 1999 年毕业于北京理工大学工业设计系，2002 年毕业于清华大学美术学院工业设计系，他于同年就职于摩托罗拉北亚设计中心，担任产品设计师。2002 年至 2004 年期间，李剑叶在香港飞利浦设计中心就职，是飞利浦香港最年轻的中国籍产品设计顾问。2013 年，李剑叶加入锤子科技，任工业设计副总裁一职。

今年 3 月有传闻称，李剑叶将离开锤子科技，当时他在微博上写道“我爱锤子科技，我爱你们”。

阿里巴巴于 去年 10 月宣布 组建全球研发中心“阿里巴巴达摩院”，该研发中心汇集各国智库大脑的研究学院和实验室机构，首期投资达千亿元。其首批公布的研究领域包括量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、人机自然交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等，涵盖机器智能、智联网、金融科技等。

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