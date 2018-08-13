抖动文化：再有人喊动态漫画是 PPT，我们粉丝可就不愿意了 | 创业 初创公司报道

你见过“活”漫画吗？它能否创造一个与众不同的 2.5 次元世界？

动态漫画，不同于漫画也不属于动漫，在国内还是一个新鲜名词。作为国内第一家原创 IP 动态漫画公司， 抖动文化 在创立初期还是饱受非议。

“刚开始刷弹幕都是骂声，说什么像 PPT ，不伦不类的都有，后来我们都习惯了也没有解释。到现在是逐渐有一些粉丝站出来帮我们解释动态漫画是什么，帮我们骂回去哈哈。”抖动文化创始人牟方冉回忆说。

据牟方冉介绍，动态漫画是一种平面漫画与动态元素相结合的全新漫画表现形式。在漫画图片的基础上，进行一定的动作处理，令漫画中的人物或事物可以做出简单的动作，同时加入旁白、对话和背景音乐等辅助效果，使漫画作品焕然一新，感染力大大增强。

抖动文化成立于 2015 年，以原创动态漫画起家，目前出品了《分解世界》、《吃谜少女》、《求求你，吃我吧》、《狩梦人》等作品，目前正与各大影视公司合作将动态漫画作品该做真人剧集。选择做动态漫画这形式，牟方然坦言是抖动文化深思熟虑切入市场的入口。

动态漫画为入口

牟方冉曾于美国留学学习电影，辅修摄影和剪辑，回国后曾就职于东方梦工厂，有多年实拍电影及动画电影制作经验。她认为，动画行业虽内容上更富有想象力，场景也相比来说不受限制，但制作过程冗长复杂，耗资巨大且风险性强。

同时，牟方冉注意到，好莱坞式产业化流程制作模式似乎已成过去式，互联网几乎改变了整个电影业。无门槛性，自由性的互联网特质，让电影人有了更多可能性，优质的 IP 内容更容易被发现传播。正是看到了这样的情况，牟方冉想找到一种能够缩短开发周期，降低风险，在控制成本的同时又在短时间内能够试错，并且根据市场反馈做出相应调整的形式，最终她将目光锁定在了动态漫画上。

动态漫画并不是一种新生事物，在欧美、日本早已成为了成熟产业，DC 、漫威都曾经在电影花絮和预告片中使用过这种形式，不过在国内还缺乏认知度。

2015 年初，牟方冉加入某互联网公司筹备动态漫画《灰体》，并进行连载，但在随后的磨合中，牟方冉的团队与转型做平台的公司产生了战略方向上的分歧，双方分道扬镳，牟方冉带着负责《灰体》核心创意内容的团队成立了如今的抖动文化。

漫改是必经之路

动态漫画可投放到漫画及视频网站两种不同的平台，覆盖到看漫画和看动画的不同人群，尽可能地扩大了受众面。《灰体》作为抖动文化第一部动态漫画作品，虽前期因形式新颖饱受非议，但逐渐凭借紧凑跌宕起伏的故事情节，优质的画质，巨大的脑洞环节获得一批忠粉。

作为以内容为核心的企业，牟方冉表示，抖动文化不会太注重抓主流内容及流量段子手内容，相反会开发值得反复推敲、逻辑严密、适合长线开发的内容。如同《灰体》，后期推出的作品也有强大的故事性 IP 内容支撑。例如《吃谜少女》是一部注重逻辑严谨的校园推理漫画，《求求你，吃我吧》则是一部设定魔性、轻松搞笑略脱线的泡面番，《分解世界》是一部超能英雄题材的少年热血漫，《狩梦人》则属于轻科幻的心理悬疑剧。

“我们一开始便做好了打算，就是从动态漫画往更大的方向去转型，往电影或真人影视。所以在做项目连载规划前我们就先判断这个 IP 有没有转型的可能，其实二次元只是这个内容一个载体。从本质上，可以理解抖动文化为一个制片公司。”牟方冉说道。

目前，抖动文化与发行流量大片《微微一笑很倾城》及《三生三世十里桃花》的克顿传媒合作推出《分解世界》真人版电影。另外抖动文化也与丝芭影视签订合作，将推漫改真人剧集《吃谜少女》。抖动文化不断扩充创作团队和制作团队，未来，牟方冉希望引领抖动文化成为站在内容端，成为不断主控动漫行业的产业生态链的文化传媒公司。

漫改真人剧集，也是一件风险性极高的事情。虽像漫威中钢铁侠，蜘蛛侠等经典成功作品不少，但国内漫改车祸现场也不少。所以听到漫改之后，仍会让不少原著粉倒吸一口凉气。牟方冉认为：“漫改这件事情的确会有障碍，尤其对于之前纯做漫画的来讲。但是对我们团队来说，大家从一开始便是冲着真人影视去的，所以剧情或者场景上不会做大的改变，我们团队也很容易上手。而且，原著党和影视党应该是一个互相导流的过程，影视相比漫画来说有更大的受众空间，因此，我们产品线的定位就是这样，从漫画到影视是我们的发展路线。”

目前，抖动文化主要通过版权合作进行 IP 变现，从项目初期策划到上线，主要通过操作改编权和授权进行盈利。据悉，去年年末，抖动文化获得来自小米影业的数百万 Pre-A 融资，目前正在筹备下一轮融资。

牟方冉透露，融资除了致力于推广拍摄真人影视剧之外，还将发力海外市场，把国内的动态漫画形式推广出去。

题图来自抖动文化官网