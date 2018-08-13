唯品会推出 App 唯品仓，借助微信、QQ 为品牌方清库存 新闻

据报道，特卖电商平台 唯品会 推出了专业代购批发平台——唯品仓 APP。

据悉，唯品仓旨在服务广大代购、批发群体，借助微信社交平台快速为品牌方清库存。唯品仓一端对接品牌方，提供一手正品低价货源；另一端连接专业代购、中小型批发商，借助微信、QQ 等社交平台，通过快速组货、限时抢拍、一键播货、转发分销等形式拿货分销。

品牌上传图片数据到唯品仓，中小型批发客可直接送货下单。代购作为小 B 将产品转发到微信群和朋友圈，销售后再从唯品仓下单，唯品仓和品牌将一并解决运输服务问题。目前，APP 在 IOS 系统和安卓系统应用市场已同步上线。用户可直接使用微信账号登录，也可使用手机号+短信验证码组合登录注册，5 件起购、享受批发价格。进货无门槛限制、无需启动资金，不用压货先卖后买，并支持多种社交分享渠道。

唯品仓另设 vip 用户分级模式和按月销售阶梯返利政策，激励小 B 客群买更多，赚更多。另外，在唯品仓的页面设置上，提供代购客群按品类喜好、品牌喜好、价格范畴多维度“快且准”的定位商品；再辅以超值专场组货，限时抢，福袋等多样玩法，货品低至一折起。多种形式组合鼓励代购客群多买多赚。