延期推出？FaceTime 群聊功能可能不会在 iOS 12 正式版中出现 Apple

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苹果在今年的 WWDC 公布了 iOS 12，新系统其中一个吸引人的功能是 FaceTime 群聊功能，该功能支持最高 32 人同时进行视频通话，系统还会判断当前是谁在说话，自动高亮画面。不过坏消息是，这一功能 或许不会 在下个月随 iOS 12、macOS Mojave 的正式版一同到来。

实际上，iOS 11 的 AirPlay 2 也遇到了类似问题——在 iOS 11 最初公布差不多 1 年后，AirPlay 2 后来才出现在 iOS 11.4 中。

另外需要注意的是，苹果今天凌晨发布了 iOS 12 的第 7 个开发者测试版，但由于有人反映升级后打开应用的速度变得很慢， 苹果紧急撤回 了该版本系统更新。根据部分用户的反馈，升级后应用启动前会出现非常明显的卡顿，一些用户甚至表示启动需要 10 秒或更长时间。

已经升级的用户表示，iOS 12 Beta 7 移除了 FaceTime 群聊功能，苹果表示这是暂时的，会在后续版本中加入。结合上文提到的，希望苹果能让我们在 iOS 12 正式版中第一时间用上 FaceTime 群聊功能，以及，希望 iOS 12 到时候好好表现。