消息称曹操专车和 EvCard 计划寻求总额近 7.3 亿美元融资 新闻

据 路透社 报道，知情人士透露，曹操专车和电动汽车租赁服务公司 EvCard，计划寻求总额近 7.3 亿美元的外部资金来推动其增长。这一举动是中国政府继续推进新能源汽车（NEV）行业发展，希望减少污染和推动尖端技术的一部分。

知情人士称，由吉利控股集团支持的曹操专车，计划以 30 亿美元估值进行最高 30 亿元人民币融资，与此同时上汽集团旗下的电动汽车租赁服务公司 EvCard 也在考虑从外部投资者那里筹集约 20 亿元人民币资金。

这两个平台都声称他们是中国第一家提供新能源汽车共享服务的公司。曹操专车目前在中国 25 个城市拥有约 1.6 万辆吉利生产的新能源汽车，而 EvCard 在 62 个城市运营超过 2.7 万辆汽车。

中国新能源汽车行业正在迅速扩张，根据政府数据，截至今年 3 月底，有多达 102 家公司生产 355 款电动、混合动力和燃料电池汽车.

除了专车服务，曹操专车还提供商务乘车和同城送货服务。今年 1 月，曹操专车获得 10 亿元人民币融资，估值达到 100 亿元。

按小时收费提供租车服务的 EvCard 于去年 12 月与 宝马集团 合作，在成都推出联合品牌服务。