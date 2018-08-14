扫地机器人老牌厂商为天猫精灵“定制”了一款新旗舰品，价格也很美

iRobot 扫地机器人 新推出了一款旗舰 Roomba970 ，它的定位和 980 同样是大户型导航吸尘机器，有所不同的是它可以通过阿里的智能语音音箱产品天猫精灵进行语音控制以及更适合地砖地板为主的中国式家庭的使用场景。当然最重要的是价格上只要上代旗舰一半的价格——4299 元。

性能方面和 980 功能方面类似：Roomba 9 系扫地机器人是去年 5 年在国内正式发售的，它也是 iRobot 旗下系列的最高端产品线，9 系产品具有地图绘制功能，可以更好的识别周围环境，980 还具备专为地毯设计的劲吸模式——其第三代电机在劲吸模式下可从原本的 5 倍功率（相比 6 系）提升至 10 倍功率吸力，可在地毯和地垫上时自动开启劲吸模式，将深藏在地毯中的污垢吸出。而本次发布的 970 就是在去掉了该地毯自动增压功能的基础上加持了天猫精灵语音控制，并以此为特色这款新品只在天猫旗舰店独家发售。并且国区特供。

另据了解，以下功能作为 9 系标配它也将同样继承——定位导航能力作为扫地机器人最关键的技术，Roomba 9 系扫地机器人采用 vSLAM（Vision Simultaneous Localization and Mapping）视觉运算处理技术，相比传统只能获得距离反馈的激光反射系统而言，vSLAM 系统通过摄像头采集图像获得更加全面的信息，可以掌握已清洁及未清洁区域。当清扫区域过大，无法在单次完成清扫时，Roomba 9 系扫地机器人将会记录位置，返回充电底座重新完成充电后继续清扫工作。 Roomba 9 系搭载的 iRobot 标志性的 iAdapt 2.0 情景规划算法，具备多重模式自动智能切换技术，对于不同的家居环境，能够自动切换到相对应的模式，与进阶版三重高效清洁系统搭配，更高效的完成清洁工作。在清洁角落的污垢时自动切换到边角清洁模式；当碰到线缆时切换到防缠绕模式；碰到污垢集中的区域时，Dirt Detect 污垢探测模式将会对该区域进行集中清理。