亚马逊 Alexa 和微软 Cortana 整合完成，还公开了更多玩法 新闻

微软去年公布了 Alexa 和 Cortana 的整合计划，并在今年的 Build 大会上 演示 了更多功能。现在双方终于把这次合作的成果正式公开（Cortana 的 Alexa Skill 已经上线），并公开了更多特定功能，比如让 Alexa 召唤 Cortana 帮你查看邮件。

亚马逊在 官方博客 公布了这一消息，用户可以通过“Alexa，打开 Cortana”的指令开始通过 Echo 设备使用 Cortana，用户可以向 Cortana 询问自己收到了哪些电子邮件、日程安排，并可以处理待办事项。

同样，使用搭载 Cortana 的设备也可以通过“Hey Cortana，打开 Alexa”的指令召唤出 Alexa，用户可以以这样的方式控制绑定在 Alexa 上面的智能家居设备或询问订单状态。

Alexa 将可以在 Windows 10 设备和 Harman Kardon Invoke 音箱上使用，相对的，Cortana 也将可以在 Echo、Echo Dot、Echo Plus、Echo Show 和 Echo Spot 等亚马逊 Echo 设备上使用。

不过暂时只有美国用户能够体验，亚马逊表示，未来会把这样的体验带给更多的用户和设备。另外，目前音乐、有声读物等相关功能暂未打通，亚马逊表示，随着与微软的合作，未来这方面的使用体验将继续得到改善。

图片来自 Amazon