Alexander’s 冰激凌：拼颜值、玩跨界、搞营销，冰激凌是消费升级的新宠儿么？| 创业 初创公司报道

冰激凌正成为中产阶级的新宠儿？你会花一顿早餐的价格买一杯冰激凌么？

在做公益之前，王海达并没有想好要不要创业。

从大学时起，王海达便投身于公益，曾前往印度传播艾滋病知识，毕业之后又前往土耳其做志愿者。公益给王海达带来价值和满足感让他无法忘怀，而工作之后乏善可陈的日常让他难以接受，于是，2013 年王海达从金融公司裸辞，继续从事公益事业，这次他选择去非洲教英语，帮助当地人盖房子。

然而个人的力量终究是杯水车薪，王海达逐渐意识到自己的力量并不足以改变多少人的境遇，他感到深深的无力感。直到他阅读到王石的自传，才意识到“当我们只是一个普通人，付出再多的精力最后帮助的人可能也是少数，而当我们成为一位有足够影响力人，或者事业很成功，那时候的一举一动都可能影响到千千万万的人。”

王海达形容这是一个“曲线救国”的过程，他决定成为一个有足够影响力的人，做一门成功的生意。王海达瞅准了父母经营了 20 多年在当地小有名气的雪糕厂。家中的雪糕厂占地 2000 多平米，每年能生产上亿支雪糕。不同于以往雪糕商在红海中拼低价，王海达成立了冰淇淋品牌 Alexander’s， 对自家雪糕厂进行了从原料到包装销售全面升级改装。

年轻化的冰激凌品牌

相比于父辈雪糕厂普罗大众的定位，王海达更想做一个聚焦于高端年轻市场的冰激凌品牌。王海达介绍，Alexander’s 对于冰激凌的 消费升级 是从用料、销售、应用场景三个方面进行的。

王海达从源头用料入手，不添加人造香精、人造色素，采购最原始的材料。比如芒果冰淇淋，配料为新鲜芒果、奶油、纯牛奶等，用料每吨成本约为 3~10 万，约为传统用料成本的 20 倍。“我选料的原则只有一个，不考虑成本，只考虑口味。牛奶、奶油、奶粉等都是从国外进口，最起码是对的起 20 元定价的。” 王海达说道。

Alexander’s 冰激凌口味除了微信商城上可以购买的芒果、榴莲、黑巧克力、高原玫瑰、椰子等十种口味以外，Alexander’s 还会定期推出“彩蛋”，例如咖喱味、老干妈、芥末味、姜汁红糖等口味。在电影《刺客聂隐娘》上映，王海达大开脑洞，推出了一款夜光冰淇淋，送给看电影的人。冰淇淋加入了维生素 B2，既能食用，又能在紫外线下发光。

产品打磨成熟之后对销售渠道如何升级？

王海达承认，在年少轻狂的时候曾一度认为可以绕过经销商这一渠道直接配送到消费者手中，Alexander’s 开始采取自配送的方式，配置专职配送车和配送人员，然而随着业务范围的逐渐扩大，王海达感觉力不从心，自配送的形式不仅受销售范围的影响而且消耗大量人力物力。王海达开始反思“存在即合理，长久以来，生产厂家也没有干掉经销商，说明有他存在的价值。经销商的存在对于社会资源的整合，提高效率还是有正面作用的。”

王海达决定不再排斥经销商，而是选择合适的经销商进行更大范围的销售，例如华联超市，便利店等渠道。除此之外，Alexander’s 也入住了天猫、京东、微信商城等电商平台，订单超过一定销售额提供顺丰速运的服务，而不再选择自行人员配送。另外，随着近年来生鲜电商的火热，超市即时配速服务受到消费者的欢迎。Alexander’s 也与盒马鲜生达成了长期合作，由盒马提供配送服务。“我们把冰激凌也会归为生鲜一类，因为冰激凌也算是消费者的即时性需求，所以与盒马鲜生等电商平台契合度很高，未来也会加强合作。” 王海达说道。

除了经销商和线上平台之外，Alexander’s 另辟蹊径与线下 B 端建立了销售关系。自 2015 年起，Alexander’s 冰淇淋开始走进民宿、咖啡厅、特色餐厅等 B 端渠道。

从线上到线下再到生鲜配送平台，Alexander’s 建立了全渠道的销售模式。问及未来将更倾向于哪一个渠道，王海达说：“我们的计划是不局限于一条渠道被束缚，而是挖掘更多可能性。”

王海达认为，一个好的产品不仅有准确的用户定位，还要善于将自己的产品推到精准用户的面前。Alexander’s 的定位是年轻、时尚、紧跟潮流，所以如何切入年轻人的市场是应该思考的问题。在深圳，各类年轻人参与的活动都有 Alexander’s 的身影：彩色跑、荧光跑、夜光跑、电影节、草地音乐节、海龟协会 Party、与 Uber 合作的 Ice-cream day 等。

在讲究个性化的时代，大众的口味越来越难调，Alexander’s 也根据企业需求推出定制款。例如与《一席》合作推出香菜口味冰激凌；为深圳一家文案公司定制了一款加入了跳跳糖的冰激凌。“未来，我们会更多的为企业定制，或者提供服务方案。“王海达介绍说。

融资与公益

截止目前，Alexander’s 冰激凌已获得由东方富海的 500 万天使轮投资和红秀资本的 Pre-A 轮融资，目前为下一轮融资做准备。

王海达作为 Alexander’s 冰淇淋创始人兼 CEO ，主要负责项目的战略拓展和产品设计。Alexander’s 的联合创始人黄晓莹是现任深圳大学校友创投联合会执委，深圳市女性领导力发展促进会理事成员兼任秘书。黄晓莹专注于品牌策划、市场营销，拥有熟练的市场拓展能力及丰富的媒体合作资源。

王海达透露，Alexander’s 冰淇淋未来一方面将完善从线上和线下全方位的销售需要，另一方面将为为企业提供个性化冰激凌定制方案。同时创业至今，王海达仍没有忘记初心，公司每个人年收入的 1% 都会捐给公益项目，员工也经常集体参加公益活动。

值得一提的是，Alexander’s 的各种印刷品和包装，都是使用大豆油墨和可降解材料，可以在大自然中降解，没有污染。相对来说，这样做会比同行中无形中多出很多成本，王海达说道：“纠结了很久，还是把这个做法坚持下来了，如果放弃的话，我可能会觉得内心不安，这可能也是长期以来做公益给我的影响。”