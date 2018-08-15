Google 母公司向健康保险公司 Oscar Health 投资3.75 亿美元

Google 母公司向健康保险公司 Oscar Health 投资 3.75 亿美元 新闻

Google 母公司 Alphabet 已向健康保险公司 Oscar Health 投资 3.75 亿美元。Google 一直是这家成立 6 年的公司的长期支持者，Google 曾通过其 Capital G 投资部门和健康与生命科学研究机构 Verily 投资 Oscar Health。

“Alphabet 多年来一直在投资 Oscar。我们很高兴能够进一步投资以帮助 Oscar 进入下一个增长阶段，“Alphabet 的一位发言人表示。

今年 3 月，Oscar Health 获得的 1.65 亿美元投资 使得公司估值达到约 30 亿美元。新一轮投资使得估价基本保持不变，同时让 Alphabet 获得 Oscar 10％ 的股份。

Oscar 联合创始人兼首席执行官 Mario Schlosser 在接受 Wired 采访时宣布了这一消息，他表示，“我们可以聘请更多工程师、数据科学家、产品设计师，聘请更聪明的临床医生，他们可以考虑不同的医疗保健方法。这是对我们产品规划方面的加速。第二，是我们正在推出新的产品线。”

“Oscar 将加速追求其使命：让我们的医疗保健系统为消费者服务，”Schlosser 在一份声明中表示。 “我们将继续建立会员体验，降低成本，改善护理服务，并将 Oscar 带给更多人——在 2020 年进入医疗保险新业务领域时，深化我们向个人和小型企业市场的扩张。”

题图：TechCrunch