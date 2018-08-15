抹茶 IP 品牌关茶完成数千万 A 轮融资，顺为资本领投 新闻

今日，创意抹茶零食品牌关茶宣布完成数千万 A 轮融资，由顺为资本领投、华映资本及多个战略方跟投。

据了解，关茶隶属于北京关雎饮食文化有限公司旗下产品，成立于 2015 年，是集产品研发、生产、销售于一体的创意茶多酚零食品牌。据介绍，因为产品开发的周期很长，因此，关茶选择了多款产品共同开发的并行模式。经过一年多的打磨，目前关茶有 5 个 SKU，包括抹茶酱，两种口味的抹茶牛轧糖，抹茶拿铁以及最近上线的抹茶生巧。这五个品种目前主要通过微信商铺，淘宝，天猫旗舰店等渠道进行销售。合作方包括下厨房，小红书， 百度外卖 等。

2018 下半年，关茶和食品设计师王晓龙将联手清华大学打造“美好食品实验室”。未来关茶将把产品中心打造成一个开放式的平台，联合清华大学一同满足校园创意孵化需求、跨行业品牌个性化定制需求以及行业升级需求。关茶的核心团队是四个姑娘。创始人小关在 2014 年毕业于清华大学经管学院，随后进入巴黎 ESSEC 高等商学院学习奢侈品管理，随后休学在法国蓝带厨艺学员学习了一年的甜品制作。

据悉，今年年底，关茶将落地 25 家直营门店，明年 3 月底将达 40-50 家。关茶创始人小关表示，本轮融资将主要用于打造爆款产品、团队升级、门店扩张。