摩托罗拉 z3 国行版发布，可升级 5G 网络 新闻

摩托罗拉 今天正式发布 motorola z3 国行版 ，搭载 6.01 英寸 18:9 Super AMOLED 全面屏，背部采用康宁大猩猩玻璃材质，机身厚度 6.75mm，中框采用 6000 系航空铝材，防划耐腐蚀。

除此之外，motorola z3 还是全球首款可升级到 5G 的智能手机。

搭载高通骁龙 835 处理器，6GB RAM + 128GB ROM，电池容量 3000mAh，支持 15W 涡轮快充。通过 5G 模块即可接入 5G 网络，该模块内合并高通骁龙 X50 调制解调器。

拍照方面，motorola z3 搭载了 1200 万 + 1200 万像素后置双摄，具有 AI 场景识别、AI 智能人像背景虚化、AI 智能美颜等功能，6 级背景虚化，搭配摩眼哈苏摄影模块，哈苏画质，可以实现 10 倍光学无损变焦。motorola z3 的前置摄像头为 800 万像素。

这款手机将在 8 月 16 日上午 10 点正式发售，售价 3999 元，首销赠送 JBL 扬声器模块、背壳模块和薄电模块等。

除了 z3，摩托罗拉还发布了 motorola p30，这款手机搭载了 1600 万 + 500 万像素后置双摄，搭配 F1.8 大光圈，夜景拍摄也清晰。前置 1200 万像素摄像头， 结合 AI 智慧美颜和美妆灯，带来更好的自拍效果。

外观方面，motorola p30 拥有一块 6.2 英寸 19:9 全面屏，采用双面 2.5D 全玻璃机身，后置指纹传感器嵌入了 motorola 蝙蝠标 logo，机身还有陶瓷光感镀膜技术加持，13 层晕染工艺叠加。中框使用 3D 陶瓷光感工艺，经过 30 多道工艺。

配置方面，motorola p30 拥有一块 3000mAh 高密度锂电池，搭配 AI 智能变频省电技术，根据用户使用场景，自适应调整 CPU 频率，合理分配电池资源。motorola p30 提供 6GB RAM + 64GB ROM 和 6GB RAM + 128GB ROM 两种组合，售价分别为 2099 元和 2499 元。

一同发布的还有 motorola e5 plus，这款手机拥有一块 6.0 英寸 18:9 全面屏，相比传统 16:9 屏幕可多呈现 30% 的内容，正面玻璃面板采用 2.5D 设计，机身采用炫彩光波纹设计，2.56mm 极窄边框。

配置上，motorola e5 plus 搭载了高通骁龙 430 八核处理器，最高主频 1.4GHz，提供 4GB RAM + 64GB ROM 和 3GB RAM + 32GB ROM 两种方案，售价分别为 1699 元和 1299 元。系统支持面部 + 指纹双解锁，电池容量 5000mAh，官方宣称充电一次可以畅玩两天。

图片来自 摩托罗拉