腾讯二季度总收入 736.75 亿元人民币，同比增长 30% 新闻

腾讯今天公布了截至 2018 年 6 月 30 日未经审核的 第二季度及中期综合业绩 。本季度总收入为 736.75 亿元人民币，比去年同期增长 30%。经营盈利为 218.07 亿元人民币，比去年同期下降 3%；经营利润率由去年同期的 40% 下降至 30%。期内盈利为 185.80 亿元人民币，比去年同期增长 2%；净利润率由去年同期的 32% 下降至 25%。

业务方面，QQ 月活跃账户数达到 8.03 亿，比去年同期下降 5.5%；QQ 智能终端月活跃账户数达到 7.09 亿，比去年同期增长 7.0%；微信和 WeChat 合并月活跃账户数达到 10.58 亿，比去年同期增长 9.9%；QQ 空间月活跃账户数达到 5.48 亿，比去年同期下降 9.5%；QQ 空间智能终端月活跃账户数达到 5.43 亿，比去年同期下降 7.3%；收费增值服务注册账户数为 1.54 亿，比去年同期增长 30.3%。

本季度智能手机游戏收入同比增长 19% 及环比下降 19% 至 176 亿元人民币，主要是由于热门战术竞技类游戏尚未商业化及新游戏的发布排期的影响。

腾讯指出，在中国，尽管智能手机游戏的日活跃账户录得两位数的同比增长，但来自每个用户的收入因用户将时间转移至尚未商业化的战术竞技类游戏而减少。

今年上半年，《王者荣耀》海外版 《Arena of Valor》 已积累逾 1300 万的日活跃账户及产生逾 3000 万美元的月流水。于七月，《PUBG MOBILE》 也在中国海外吸引了逾 1400 万的日活跃账户（不含日本和韩国）及产生逾 2000 万美元的流水。

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