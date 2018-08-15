特赞发布数据智能产品 Tezign Mind : 进击创意资产数据化，从 1 到 100 新闻

在新一届的政府报告中，中国经济的供给侧改革已经成为万众创新之后的社会大议程。然而消费科技行业的供给侧仍然发展缓慢，数据匮乏。而消费数据的极大发展，为企业带来了智能化升级的挑战。创意界 UBER 模式的本土初创平台 特赞 就在匹配创意人才的基础上，顺应了市场需求和行业趋势升级数据智能战略。

就此，特赞新召开的战略发布会上发布了两大技术引擎 Tezign.MIND（创意能力数据化引擎）和 Tezign.EYE（创意素材数据化引擎）。这些模块组成特赞两大核心产品——设计、创意、营销、体验供给平台及数据智能解决方案，创始人范凌表示：如果说第一步我们实现了将商业创意的需求做到像是水龙头一样随取随用，接下来我们想把水龙头的后端开放给行业伙伴们——重新定义创意资产对于商业社会的价值，释放商业的潜力。

具体来说 Tezign.MIND 是机器学习引擎，将供给方的创意、服务、商业能力等维度进行全面、实时的动态建模。Tezign.EYE 是图像识别引擎，将创意素材进行智能识别、合规保护和批量生成运算。这些数据资源背后是特赞过去三年沉淀的大量非结构化数据，数十万个供应方、百万条创意内容、千万次商业匹配数据。此外包括智能需求、人才建模、并发流程、合规引擎、智能生产和全域评价。

据记者了解：通过 Tezign EYE 数据模型的调用，特赞通过分析企业历史数据，对品牌数据进行建模，帮助企业看到更多设计的可能性。通过对过程素材进行评测，特赞对品牌过往的喜好和元素表达进行数据化建模，大大提高生产效率，从而实现智能生产。此外，特赞建立了全方面多维度的评价机制，在丰富数据来源的同时，帮助企业更好的评价项目。特赞通过平台和数据智能，帮助企业管理高并发流程，并沉淀海量过程数据，在为企业高效匹配创意资源的同时，为企业提供商业洞察，赋能企业智能化升级。

目前已经有包括联合利华在内的超过 8000 家大公司接入特赞的数据智能，以至于上百个营销创意项目达成了指数级的营销效果，未来特赞还将帮助更多的行业公司对创意服务商和创意素材的数据化建模进一步助推企业在供给侧新的技术可能。