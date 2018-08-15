蔚来拟赴美 IPO 融资 18 亿美元；优客工场拟最早明年 IPO |早 8 点档 新闻

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蔚来拟赴美 IPO 融资 18 亿美元

8 月 14 日，蔚来汽车 正式向美国 SEC 递交了 IPO 申请招股书，成为首家提交招股书的造车新势力。 蔚来汽车招股书披露，蔚来汽车将融资不超过 18 亿美元，以代码“ NIO ”于纽交所挂牌交易；创始人李斌持股 17.2% ，腾讯持股 15.2% ，高瓴资本持股 7.5% 。

招股书还披露，李斌将三分之一的股票、约 5000 万股转让给信托。他本人保留投票权，而用户将拥有信托的收益分配。根据招股书信息，自 2016 年以来，蔚来汽车累计亏损约 109 亿元。蔚来此前承诺的新车交付也出现了延期。

优客工场拟最早明年 IPO

据 彭博社报道 称，优客工场正与国际投资者谈判，计划在 D 轮融资中筹资约 2 亿美元。8 月 14 日，优客工场刚刚宣布获得来自路劲产业和景荣控股的 3 亿元人民币（约合 4400 万美元）投资，估值达 18 亿美元。

报道还称，优客工场计划最早于明年 IPO（首次公开招股）。优客工场创始人毛大庆在新加坡接受采访时称，香港是最可能的上市地点，优客工场已与当地证券交易所官员举行了非正式的初步会谈。

阅文集团 155 亿元收购案引争议

8 月 13 日晚，阅文集团 披露收购计划称，公司拟以不超过 155 亿元的价格，收购新丽传媒 100% 股权。昨天股价应声下跌 17.02 %，市值跌约 103 亿港元，目前还有 504 亿港元市值，显示市场对这宗收购并不看好。

2014 年以来，新丽传媒两度冲击 IPO 未果。今年 3 月份，光线传媒将其持有的新丽传媒 27.64% 股权转让予 腾讯 。截至 2017 年底，新丽传媒的资产总值及资产净值分别为 41.18 亿元及 12.99 亿元。

广电总局处罚“快手”“抖音”和“今日头条”

8 月 14 日，国家广播电视总局微信公众号 发布消息 ，继上半年国家广播电视总局联合北京市新闻出版广电局对多家视听网站突出问题开展系列整治工作后，为进一步巩固治理工作成效、严肃问责效果、压实主体责任、遏制问题反弹，北京市文化市场行政执法总队按照国家广播电视总局要求，根据《互联网视听节目服务管理规定》，近日又分别对“快手”开办单位北京快手网络科技有限公司、“今日头条”“西瓜视频”开办单位北京字节跳动科技有限公司和“抖音”“火山小视频”开办单位北京微播视界科技有限公司存在的问题作出警告和罚款的行政处罚。

神州租车上半年实现营收 31 亿

8 月 14 日，神州租车 发布 2018 上半年业绩报告，公司报告期内实现营业总收入 30.8 亿元，租金收入增长至 24.9 亿元，其中，汽车租赁收入 20.7 亿元，车队租赁收入 4.1 亿元；汽车租赁业务实现了 19% 的增长，汽车租赁天数同比增长 25% 。公司调整后净利润 3.4 亿元，同比增长 7% ，经调整净利润率 13.5% ，盈利表现持续强劲。

另据报告显示，今年上半年神州租车的行政开支同比减了少了 15.1% ，为 2.1 亿元，占租赁收入的比重为 8.6% ，同比下降了 1.6 个百分点，公司称是由于采用了更先进的技术解决方案，改善了管理效率。