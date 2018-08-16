宜家将推出微信小程序快闪店，销售限量概念套装

据 腾讯科技 报道，瑞典家居品牌宜家（IKEA）和微信在上海共同宣布，双方合作的宜家全球首个电商小程序“IKEA 宜家家居快闪店”将在 8 月 27 日正式上线。这款小程序将在未来 9 个月内，以快闪店（POP UP STORE）的形式进行宜家限量概念套装的不定期售卖。

2018 年 8 月 27 日到 2019 年 5 月，“IKEA 宜家家居快闪店”将不定期推出不同主题的限量概念套装。首先会在 8 月 27 日上线的第一波家居灵感套装分别为“白色放映厅”“FIKA 时刻”“一吻上墙”“自定义浴室”“好味即存”。

快闪店还将提供好友赠礼服务，借助小程序轻量化的特点与社交传播属性，让产品被更多的消费者了解和购买。

除此之外，宜家还表示，未来将携手微信，以小程序为载体推出更多的创新体验，包括线上线下活动预约、在线课堂、 “虚拟购物袋”、宜家 2019 电子版《家居指南》等。

宜家正在尝试通过不同的途径提供电商服务，这家来自瑞典的家居品牌很早就在构思这样的计划，并在去年 调查 通过第三方电商平台进行在线销售的试点计划可行性。宜家在 2016 年开通了中国的 网上商城 ，不过直到现在，该网上商城的配送范围依然仅限上海。

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