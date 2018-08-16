走进印度，感受“不可思议” ——2018 亚洲智能硬件大赛印度站正式开启 活动

亚洲智能硬件大赛

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印度，神秘又神奇的国度。车厢外挂满了人的火车、被歌舞嗨翻的电影及千奇百怪的发明。然而，就是这样积极乐观、崇尚个性化和创新性、脑洞可以开到天际等众多特性，孕育了印度丰厚的创业土壤。过去几年，印度见证了前所未有的初创企业的大发展。从成为外包中心到成千上万的初创公司（Flipkart，Ola，Zomato 等）如雨后春笋般不断涌现，再到许多国际办事处（Facebook，亚马逊，优步，谷歌等）在此组建创业加速器，印度已经成为亚洲最受欢迎的创新目的地，也是全球第三大创新目的地。据 Nasscom-Zinov 的一份报告显示，2017 年印度已经增加了 1000 多家科技创业公司，使得印度共有约 5000 家科技创业公司。

从电子商务平台 Snapdeal、移动支付巨头 Paytm 再到移动出行应用 Ola、在线旅游平台 MakeMyTrip，印度软件业一直保持着稳健、快速的发展。然而，作为一个人口超过 10 亿的大国，印度有一个怪现象，那就是它们有世界一流的软件服务行业，但在硬件方面却鲜有作为。印度硬件初创公司面临的最大挑战是缺乏完善的基础设施——印度缺乏良好的生态圈，例如，该地区的创新需要实验室设备对产品进行测试，然后再进入市场。可以说，印度的硬件业领域始终给人一种“表面虎虎生风，内里杂病丛生”的印象。尽管在政府“印度制造”计划的推动下引入了世界级的先进设备，但印度要想让自身硬件制造产业真正走上正轨，恐怕还要花许多年时间。毕竟印度的硬件和制造业生态系统尚不完善，在该领域它们也缺乏专业人才。

为了助力印度在智能硬件领域的转变，由动点科技主办的 2018 亚洲智能硬件大赛（简称 AHB）将于 9 月初登陆印度分赛区，联合众多战略合作伙伴，营造智能硬件创新氛围，加速智能硬件人才集聚，发现印度优秀硬件项目。

来自印度德里的 One Co.Work 作为德里领先的创新实验室和创业孵化社区，一直致力于为初创公司建立一个典型的资源生态系统，通过成熟的全球平台和社区资源，打造更丰富、更优质的创意土壤。One Co.Work 作为 AHB 的主要协办方将在德里（9 月 8 日）、孟买（9 月 9 日）、金奈（9 月 15 日）、海得拉巴（9 月 16 日）举办四场智能硬件分赛，以此落实优质硬件创新项目。并将于 9 月 28 日在德里开展整个印度分赛区的总决赛，选拔该国在硬件技术或应用模式上做出方向性突破、正在或将要改变未来生活的优质智能硬件项目，鼓励其将智能硬件技术落实场景应用。其中获胜的硬件初创公司将获得动点科技和我们的合作伙伴提供的行业资源，并将代表印度最佳硬件企业于 10 月中旬赴中国上海参与总决赛。

多年来，班加罗尔被称为“印度的硅谷”，一直是所有科技爱好者向往之地。 在班加罗尔，AHB 的印度合作伙伴之一 Revvx 硬件加速器也将加入我们的行列。Revvx 是印度第一个也是最大的加速器，专注于通过消费电子和连接设备的原型设计，大规模制造和分销阶段支持与帮助硬件初创公司。Revvx 与主要的硅片公司以及印度，中国和台湾的全球设计工作室、制造商实验室、原件供应商，EMS 公司和原始设备制造商合作，支持初创企业构建颠覆性消费产品。他们还通过加速器计划每年与 15 家硬件初创公司和 20 家初创公司合作。这些初创公司来自世界各地，包括印度，新加坡，香港，克罗地亚和斯洛文尼亚。Revvx 将率先于 8 月 31 号在班加罗尔举办 AHB 分赛，选拔该地区优质智能硬件项目，为班加罗尔继续打造智能硬件高地提供强有力的平台。

此外，KStart 与 Airflash – IOT Concept Store 也将作为 AHB 战略合作伙伴助力印度最顶级的智能硬件创新个人、企业问鼎印度地区总决赛。