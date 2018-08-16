联想集团公布第一财季财报：营收 119.1 亿美元，同比增长 19%

联想 集团今日发布截至 2018 年 6 月 30 日的第一财季业绩。报告显示，联想第一财季营收 119.1 亿美元，同比增长 19%；公司权益持有人应占溢利为 7700 万美元，去年同期为亏损 7200 万美元。

联想智能设备业务集团第一财季的收入为 99.54 亿美元，同比增长 14％。移动业务收入同比下滑 6％ 至 16.46 亿美元。数据中心集团的收入同比增长 68％ 至 16.29 亿美元，其他商品和服务的收入为 3.3 亿美元。

个人计算机和智能设备业务收入为 83.08 亿美元，按年增长 19％。在移动业务方面，联想重新定位其业务重点，重点发展拉丁美洲和北美等核心市场。值得一提的是，受惠于主流型号 Moto G6 与 E5 等的成功，本季度北美销货量继续大幅增长，年比年增长 92％。

数据中心业务集团收入为 16.29 亿美元，年比年增长 68％，约占集团总收入的 14％。

按地区划分，中国市场收入占联想集团整体收入的 25％。联想集团在中国的个人计算机及智能设备业务收入增长超过 10％，并以 36％ 的市场份额稳占市场第一位。不过在智能手机市场仍然增长缓慢。数据中心业务收入继续以双位数的速度按年增长。

美洲区占本集团整体收入的 33％。Moto 品牌智能手机在拉丁美洲销量同比增长 23％。在北美地区，联想集团产品销量按年上升 92％。

亚太区占本集团整体收入 19％。个人计算机及智能设备业务方面，根据行业预测，销量市场份额同比增长 4.1% 至 20.5％。智能手机业务销量和市场份额均录得下跌。欧洲、中东、非洲区占联想集团整体收入 23％。智能设备业务集团下，个人计算机销量同比增长 12％，市场份额达 22.6％。智能手机销量录得下滑。

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