Lucidity 宣布完成五百万美元的战略融资 区块链

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解决数字广告透明度问题的区块链技术方案公司 Lucidity 宣布完成战略融资，共计融资额达五百万美元，融资机构包括 3Rodeo、CoinUs、Cypher Group、YouBi Capital 以及 RChain 生态系统下的一家风险投资公司 Pithia。

Lucidity 将会将这笔融资用于扩大团队规模，继续开发“Layer 2”技术，扩展侧链基础设施，从而满足程序化广告在处理速度和隐私保护方面的需求。同时这笔投资也让 Lucidity 在以太坊、Rchain 等其他平台上提供多链、交叉链的解决方案。Lucidity 将通过其技术能力帮助数字广告领域的区块链平台处理巨大的交易量，削减区块链的间接成本，保护客户的隐私。

Cypher Group 的管理合伙人 Simon Shin 说，“我们主要投资于一些能够营造长期健康发展的区块链环境的企业，Lucidity 的现有技术已立即认很多广告主和广告供应链成员获益。”

Lucidity 公司 CEO Sam Kim 说到，“我们是首家在市场里全面实现区块链广告解决方案的公司，但是协议的创建只是一个开始，今天我们宣布的战略性伙伴关系将会帮助我们继续坚持创新，减少欺诈行为，为业界带来迫切需要的透明度和信任度以及真实的 ROI。”

Lucidity 是互动广告局技术实验室（IAB）的区块链工作组（Blockchain Working Group）的成员。工作组最近宣布其区块链初始试点项目，其第一步就是通过 Lucidity 的“Layer 2”技术以验证广告活动。Lucidity 目前已有多位客户和试点伙伴，包括 GameStop、Viamedia、The Richards Group、Giant Spoon 等。Lucidity 最近还获得由 The Blocks Awards 授予的“2018 年度区块链创业公司”称号，还有在 Digiday Technology Awards 上获得“最佳营销分析与归因平台”提名。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。