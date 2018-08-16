融资 2.5 亿元的红芯国产浏览器，其实是个 Chrome 的换壳产品 新闻

最近有报道称，自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成 2.5 亿元 C 轮融资。但该公司号称“自主研发”的产品，其实是换壳自 Google Chrome 浏览器的“山寨”货。

在新闻稿中， 红芯声称 通过研发具有我国自主知识产权的浏览器核心技术，他们推出了“世界第五颗也是唯一一颗属于中国人自己的浏览器内核”——红芯 Redcore。同时表示“作为中国第一个兼容’飞腾’国产芯片和’银河麒麟’国产操作系统的浏览器，红芯浏览器已获得麒麟公司的兼容认证”。

认证信息为“新浪云中级开发者”的微博用户 @泷涯 经过初步调查后 发文称 ，这款浏览器整体就是一个“换肤版”的 Chrome，内核版本是 49。而即便红芯浏览器基于 Chromium 源代码开发，其也没有遵守 Apache License 2.0 授权协议——也就是说，除了虚假宣传之外，红芯公司同时也没有尊重原作者著作权。

根据 @泷涯 发布的文章，在浏览器启动文件的“属性”中，原始文件名一栏显示的是“chrome.exe”，与 Chrome 浏览器的一致，安装文件的目录结构也与 Chrome 的很相似。与此同时，红芯浏览器的安装目录中还出现了 Chrome 的 logo。

百度、360、猎豹等国产浏览器也都基于国外浏览器内核开发，但他们会公布产品基于某内核开发。相反地，红芯号称他们的浏览器基于自主研发的浏览器内核，但实际上却是基于 Chrome 开发的，实在是为人所唾弃。

目前，红芯浏览器的各版本 下载链接已被移除 ，包括 Windows 版、Mac 版、Linux 版和 iOS、Android 端。

红芯浏览器是红芯时代（北京）科技有限公司旗下产品，该公司成立于 2012 年 9 月，公司创始人兼 CEO 陈本峰。公司官网显示，陈本峰为国家“千人计划”特聘专家、国际云安全联盟 CSA 专家委员、企业级 HTML5 产业联盟主席、HTML5 国际标准制定者之一”。红芯介绍道，陈本峰曾就职于微软美国总部 IE 浏览器核心研发团队，成功发布了 IE8、IE9、IE10，参与了下一代互联网标准 HTML5 国际标准制定以及 IE 中 HTML5 引擎的设计，全球知名的 IE 404 页面也由他开发。

红芯旗下产品（云适配、隐盾）主要面向企业用户，根据红芯的说法，该公司的移动应用和安全产品服务于众多中大型企业和政府机构，包括微软、联想、海信等企业，光明网、中国青年报等媒体，清华、北大、中科大等知名大学，以及中国政府网、中国共产党网等政府机构。

红芯联合创始人兼 COO 高婧在新闻稿中表示：未来，红芯的目标是“让每个中国人，每天工作的第一件事情就是打开红芯”。你觉得他们能实现这个目标吗？