增长放缓，Uber 2018 年第二季度亏损 8.91 亿美元 新闻

据彭博社报道 ，Uber 2018 年第二季度的营收为 28 亿美元，但由于公司的支出增加，亏损却高达 8.91 亿美元。

作为一家私有化企业，Uber 却选择向投资者和公众披露其季度业绩报告。该公司的烧钱速率并没有去年同期那样糟糕，当时 Uber 报告亏损约 11 亿美元。Uber 决定将其在东南亚和俄罗斯的业务出售给当地竞争对手，结果是该公司的营收比上一季度大幅下滑。

Uber 首席执行官 Dara Khosrowshahi 表示，Uber 计划在 2019 年下半年进行首次公开募股。Uber 大量烧钱的习惯，可能会让这件事变得复杂。该公司去年损失了 45 亿美元，自 2009 年服务上线以来总计已经亏损了 110 亿美元。但据彭博社报道，Uber 目前仍然手握 73 亿美元现金，这应该会在 IPO 之前为其提供一定的喘息空间。

据 The Information 今天的报道 ，具体而言，Uber 的陷入困境的自动驾驶部门据说每季度的损失高达 2 亿美元。彭博社指出，投资者甚至敦促 Uber 出售该部门。

近一年前，Khosrowshahi 开始采取行动使 Uber 的业务多元化。今年早些时候，Uber 收购 了共享单车初创公司 JUMP，并准备推出自己的电动滑板车共享服务。

题图：Recode via Asa Mathat