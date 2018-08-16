小鹏汽车计划到 2019 年底融资约 300 亿元 新闻

在于近日举办的小鹏汽车品牌日活动上，小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地宣布，小鹏汽车计划融资约 300 亿元。顾宏地表示，小鹏汽车在未来的融资过程中，不会稀释公司股权，而是通过私募股权、债务融资和另类资本加入等方式实现。他还解释称，继续融资的目的，是不希望公司因为资金压力而在不合适的时间点上市。

另外，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在活动中宣布，小鹏汽车将在今年 11 月正式公布不同车型的零售价，并在上市后不久正式交付。

根据一个月前彭博社的 报道 ，小鹏汽车预计当月将从阿里巴巴等投资方处筹集超过 6 亿美元。据熟悉投资动作的人士透露，小鹏汽车的估值接近 40 亿美元。

今年 1 月 29 日，小鹏汽车宣布启动总额 22 亿元人民币的 B 轮融资 ，并获得阿里巴巴集团、富士康和 IDG 资本的联合领投支持。完成 B 轮融资后，小鹏汽车筹得的资金超过 50 亿元。

2017 年 5 月，小鹏汽车在 A 轮融资中获得 22 亿元，同年 12 月，小鹏汽车结束 A+ 轮融资 ——分为 A0、A1、A2 三轮融资，A0 轮来自阿里巴巴集团和何小鹏本人；A1 轮由纪源资本、晨兴资本、IDG、经纬资本、顺为资本和光控众盈资本联合投资；A2 轮投资方包括新鼎资本、昆仲资本和光速创投。