Google 公布政治广告收入，亚马逊拟收购美国最大连锁艺术院线 新闻

Google 公布政治广告收入 特朗普团队 63 万美元登顶

Techcrunch 于 8 月 16 日报道称，Google 在最近两次的年度企业报告中已经披露了在其平台购买美国大选或其他政治广告的客户信息，其中特朗普团队政治广告投入最高，达 62.95 万美元（约合人民币 435 万元）。Google 表示会每周更新一次报告，公众可以查看新投入的政治广告，也可以了解将要投放新广告的客户信息。报道称，Google 此举是继社交平台 Twitter、Facebook 在 6 月底采取类似措施后推出，因为此前美国社交平台曾被监管部门指责缺乏对于政治广告投放客户信息的披露。

亚马逊拟收购美国最大连锁艺术院

彭博社 8 月 16 日报道，亚马逊正考虑收购美国连锁电影院地标院线（Landmark Theatres），但交易尚未敲定。地标院线成立于 1974 年，是美国最大的艺术院线，主打独立电影和国外电影，目前在 27 个市场拥有 56 家影院、268 块屏幕。目前亚马逊旗下的流媒体业务已涵盖音乐、电视及电影领域，囊括内容制作与播放渠道。自 2015 年开设第一家实体书店起，亚马逊开始拓展线下业务，目前已在全美有近 20 家实体书店，并于 2017 年收购实体零售商全食超市。若交易成功，此举将标志着这家电子商务巨头正式进入实体电影行业。

Uber 第二季度营收增长 63%

据 CNN 消息，8 月 16 日 Uber 最新财报显示，公司第二季度营收为 28 亿美元（约 192.8 亿元人民币），较去年增长 63%；亏损 8.91 亿美元（约 61.36 亿元人民币），较去年大幅收窄；客户交易额为 120 亿美元，较去年增长 41%。Uber 第二季度收入大幅增长，亏损收窄，公司称虽然它最近发展速度有所减缓，但它今年全年的营收有望达到 100 亿美元，并打算 2019 年进行 IPO。但仍面临政府监管障碍等困难，并且自动驾驶汽车的研发也面临一些挫折。目前 Uber 已经在共享汽车之外，投资了包括共享单车、摩托车及外卖在内的一系列领域。

临危受命的 CEO Dara Khosrowshahi 在公司治理上看来已有成效。

京东公布二季度财报，营收和净利均不及预期

京东于 8 月 18 日傍晚发布的财报显示，京东第二季度净收入为 1223 亿元人民币（约 185 亿美元），同比增长 31.2%；净利润为 4.78 亿元人民币（约 7230 万美元），同比下滑 51.04%。两大核心指标均不及预期，致公司股价盘前下跌超 7%。京东 CFO 黄宣德在电话会上表示，二季度营收的放缓主要是由于季节性的因素，未来期待以大幅营销活动拉动营收增长。

ofo 8 月底将退出西雅图市场

ofo 的国际版图在不断收缩。8 月 14 日，美国圣地亚哥市当地媒体 KUSINEWS 消息称，ofo 将于 8 月 31 日全面退出西雅图市场，用户将在 45 天内收到退回押金。这些自行车将以每辆 3 美元价格卖给当地的回收中心。今年 7 月，西雅图市颁布共享单车新规定，要求相关企业每年支付 25 万美元的经营许可证费用，ofo 称这是他们离开西雅图的主要原因。此前，ofo 已关闭多数美国业务，并大幅削减美国员工。

Google 将推出可穿戴式 AI 健身教练

Android Police 8 月 16 日报道称，Google 正在开发一款名为 Google Coach（谷歌教练）的可穿戴式健康和健身助手，并将在今年 10 月与公司旗舰智能手机 Pixel 3 一起推出。据称，Google Coach 会依靠 AI，主动向用户提供健身和饮食建议，引导健康的生活方式。这一功能将被率先应用于 Google Pixel Watch，以与 Apple、Fitbit、三星等可穿戴设备竞争市场。

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