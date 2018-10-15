Palm 带着一款“超移动”设备回归了 新闻

之前泄漏的消息，在今天得到了印证——Palm 公司带着新的“ultra-mobile”（超移动）设备回归了。

外观上，这款手机有着类似如今主流智能手机的外观，背后摄像头的设计也类似 iPhone X。但它非常小，屏幕只有 3.3 英寸（iPhone 4 是 3.5 英寸），握在手里非常小巧，非常非常适合单手操作。

Palm Phone 运行 Android 8.1，该公司为其打造了一个自定义主题（主页即应用程序列表），当然，你可以根据偏好重新排序应用程序。操作上，点击手机右侧的电源键进行解锁和锁屏操作，双击则是启动 Google Assistant，屏幕下方的三个圆点按钮，点一下是“返回”，点两下是“回到主页”，长按是打开多任务管理界面。另外通过一款配件，你可以将这款十分轻巧的手机绑在手臂上，进行体育训练。

手机的防水等级为 IP68，配备 800mAh 电池——虽然电池并不大，但考虑到它的屏幕很小，所以续航能力应该还算说得过去——Palm 用“全天侯”来描述它。手机拥有 3GB RAM、32GB 存储空间，处理器是骁龙 435，主相机 1200 万像素，前置摄像头支持面部解锁，但安全性肯定不如 Face ID。

重生的 Palm 在 TCL 的帮助下打造了这台设备。然而，与 TCL 和黑莓之间的协议不同，该公司自己拥有曾经强大的 Palm 品牌独家使用权，并且独立于 TCL。

最后说一下新 Palm 手机的售价，是 349 美元（约人民币 2415 元），将于 11 月发售。

图片均来自 TechCrunch