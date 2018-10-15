租客称自如租房内藏有摄像头，警方已介入调查

根据微信公众号呦呦鹿鸣最近披露的消息，北京朝阳区的一对夫妇在自如公司的租房内发现了隐藏摄像头，朝阳警方已介入调查。

这对夫妇表示，房子是今年 4 月在自如公司租的，当事人小 C 于 9 月 11 日发现，床边的插座上有一个小孔，用手机的手电筒功能一照，确认那是隐藏摄像头。据了解，该摄像头正对大床，设备连接了一张 16GB 存储卡，以进行不间断录制，而通过远端登陆，则是可以远程下载录制的视频。

这对夫妻非常担心隐私问题。据报道，他们每天都想着这件事——“这些拍下来的视频在哪里？发到哪里去了？如果隐私被曝光出去，接下来还怎样上班怎样过日子？”

报道称，事发一周后，小 C 与自如的某总监沟通此事，但这位总监表示此事与自如公司没有关系。小 C 称自如方面“目前这种不理不睬的态度，并不合适”。

小 C 表示希望警方能尽快抓到犯罪份子，找到偷拍视频，保护他的个人隐私，尽快制止犯罪的行为，同时希望理清自如公司的责任问题。

针对此事件，自如方面回应称，公司高度重视，其安全中心已第一时间成立工作组配合警方对此事进行立案侦查。目前事件还在进一步调查中。

此前，阿里一 37 岁男员工得白血病身故，疑因自如租房甲醛超标导致。对此，自如公司于 9 月 11 日发布关于空气检测及治理工作情况的说明，称 9 月 1 日公司已经完成全国 9 城 20603 间首次出租房源的下架，并进入空气检测及治理流程。自如目前已经与全国 62 家 CMA 认证空气检测机构和 71 家空气治理机构开展工作，为已申请空气检测的租客提供空气治理。

10 月 15 日 20:18 更新：原文加入自如的回应。