戴森 Airwrap 美发造型器国行版将以 3690 元之价发售 新闻

在上周亮相的戴森美发新品，今天终于在国内登场了。花费 6 年时间、2400 万英镑，由 230 位工程师和科学家共同研发的戴森 Airwrap 美发造型器国行售价为 3690 元，发售日定于 10 月 24 日。

戴森 Airwrap 是一款多功能美发造型器，主打卷发。Airwrap 利用了康达效应（Coanda Effect），开启后，6 个空气动力通风孔喷出的高压高速气流会让你的头发自然地“盘旋”在卷筒表面。为了使气流其中在需要造型的地方，戴森工程师为其加入了气流引导阀设计，其会根据压力自动调节气流方向，所以使用者可以从不同方向卷发。

值得一提的是，与 Supersonic 吹风机一样，运用智能温控技术，造型器内置的玻璃珠热感应器每秒进行 40 次测温，吹出的加热气流温度不会超过 150 摄氏度，减少损伤，起到保护头发的作用。

规格方面，Airwrap 搭载了 Supersonic 上用到的戴森第九代数码马达（V9），机身采用与戴森吹风机一样的材质，靠近出风口的位置设有一键冷风、风力档位调节和温度控制按钮。

配合多种配件，Airwrap 还能满足你不同的需求。包括两款针对硬发和软发的顺滑梳，用于打造空气刘海、蓬松感的圆筒梳，用于简单吹干部分头发的外形类似戴森无扇叶风扇的预造型风嘴，以及 40 毫米 Airwrap 卷筒和 30 毫米 Airwrap 卷筒，前者为粗硬、毛糙发质打造蓬松卷发，后者则是为大多数头发类型打造丰盈卷发或波浪。

以 3690 元人民币的价格，可以在两款戴森 Airwrap 套装中任选其一。戴森 Airwrap 美发造型器丰盈塑型套装包含预造型风嘴、30 毫米对称卷筒、软质顺滑梳和圆筒梳，而顺滑造型套装中包含丰盈塑型套装中的前两款配件，以及 40 毫米对称卷筒和硬质顺滑梳。两款套装将于 10 月 16 日起在戴森微信官方旗舰店和官网开启预售，10 月 24 日发售。

此外，戴森 Airwrap 美发造型器还将提供定制套装完整礼盒版，不过据官方说法只能在在戴森体验店买到。