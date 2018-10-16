华为 Mate 20 Pro 可以为其它手机无线充电 新闻

在今天的伦敦发布会上，华为公布了新旗舰手机 Mate 20系列。从尺寸上来说，Mate 20 相比 Mate 20 Pro 要大一些，前者拥有一块 6.53 英寸 2244 x 1080 LCD 水滴异形屏幕（18.7:9），亮度能达到 820 尼特。Mate 20 的屏占比达到 88.08％，高于 Mate 20 Pro 的 86.90％。

相比之下，Mate 20 Pro 的屏幕要“高端”一些了，其搭载 6.39 英寸 OLED HDR 曲面屏幕，分辨率为 3120 x 1440，顶部是宽型刘海，囊括了用于人脸识别的 3D 感应器和自拍相机。转到背后，三镜头相机加上补光灯以“四宫格”形式排列开来，方块式的布局有几分可爱。

Mate 20 Pro 搭载 4000 万像素主相机、800 万像素 3x 光学变焦相机和 2000 万像素超广角相机。拍摄功能方面，在 Master AI 的加持下，新手机支持自动选择拍摄场景，同时系统也会向用户建议优先选用哪颗镜头来拍摄当前场景会比较好。HiVision 则是可以帮助用户识别物体进行购物，或是对着食物测量卡路里等信息。

Mate 20 的相机与 Mate 20 Pro 相比，“缩水”了不少——前者的是 1200 万主相机、1600 万超广角相机和 800 万像素 3x 光学变焦相机，当然，拍照方面支持的功能都一样。

Mate 20 系列搭载了华为的麒麟 980 芯片，运行基于 Android 9.0 Pie 定制的 EMUI，新系统加入了屏幕时间功能，可以帮助用户管理使用手机的时间与频次。Mate 20 Pro 支持屏幕指纹解锁，电池容量为 4200mAh，支持 40W 快充（半小时内由零充至 70%），无线充电最高支持 15W 功率，有意思的是，Mate 20 Pro 还可以为其他手机进行无线充电（Qi 标准）。对比一下，Mate 20 的电池少了 200mAh，充电功率只有 22.5W，也没有为其他手机无线充电的功能。

Mate 20 Pro 的防尘防水能力达到 IP68，但 Mate 20 的仅为 IP45，也没有屏幕指纹解锁能力，相解锁的话要把手指放在手机背后的指纹识别模块上。

Mate 20 系列有深蓝、绿色、黑色、粉色 极光配色这 5 种颜色可选。

在发布会最后，华为还公布了与 Porsche Design 合作的 Mate 20 RS，以及 Mate 20 X，这是一款拥有 7.2 英寸屏幕的设备， 有着与 Mate 20 类似的水滴形刘海，内置 5000mAh 电池和基于石墨烯的冷却系统，该设备还支持通过 M-Pen 进行手写。

Mate 20 分为 4GB RAM + 128GB 存储容量、6 + 128 两个版本，售价分别是 799 欧元和 849 欧元，Mate 20 Pro 要价 1049 欧元（6 + 128），Mate 20 X 的售价是 899 欧元（6 + 128），Mate 20 RS 则是 1695 欧元（8 + 256）和 2095 欧元（8 + 512）。