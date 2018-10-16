HMD 推出主打拍照的中端手机诺基亚 X7 新闻

HMD 今天公布了主打拍照的新手机 Nokia X7。外观上，X7 也采用了刘海屏，背面为纵向排列的相机与指纹解锁模块，机身采用 2.5 D 双面玻璃，最薄处为 7.97mm，铝镁合金边框中加入了一条亮边。

Nokia X7 拥有一块 6.18 英寸 FHD + 全高清屏幕（18.7 : 9），屏占比达到 86.5%，支持标准 DCI-P3 广色域和 HDR 视频播放。处理器是 10nm 线程的高通骁龙 710，3500mAh 电池支持 18W 快充（30 分钟内充满一半）。好消息，3.5mm 耳机接口保留了下来。手机运行的是 Android Oreo，官方表示可以抢先体验 Android Pie，但具体更新时间未知。

主推的拍照方面，X7 用上蔡司认证的后置 1200 万 + 1300 万双主镜头，索尼的 IMX363 感光元件加持，配备 f/1.8 大光圈和 1.4μm 大像素，进光量号称可提高 96%。另外，主相机还支持 OIS 光学防抖和 Dual PD 全像素双核对焦。2000 万像素的自拍相机同样也是融合了 AI，配备 f/2.0大光圈，1.8μm（4 合 1）大像素技术。拍照功能上，AI 景深、场景识别和美肤模式都是有的。

Nokia X7 有暗夜蓝、暮夜红、幻夜银和沁夜黑 4 种颜色，分为 4GB RAM + 64GB 存储空间、6 + 64 和 6 + 128 这 3 个版本，分别要价 1699 元、1999 元和 2499 元，已经开启预约。