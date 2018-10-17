亚马逊更新 Kindle Paperwhite，带来 IPX8 级防水和最高 32GB 空间 新闻

亚马逊昨晚更新了 Kindle Paperwhite 电子书阅读器，以前只有日本亚马逊为了看漫画才提供的 32GB 存储空间终于也出现在其他地区的版本当中，而基础容量也由 4GB 提升到 8GB。

除了容量上的变化，全新 Kindle Paperwhite 最大的不同在于 IPX8 级防水，这意味着你可以放心的把它带到海滩、浴室或游泳池旁，但亚马逊也表示，即便它的防护性能经 60 分钟、2 米水深清水意外浸水耐用测试，也“并非为水下使用而设计”。如果设备不慎浸入清水中，需要迅速移除保护套和数据线，而且在设备完全干燥前不可以充电。

除了这些变化外，全新 Kindle Paperwhite 采用“纯平设计”，屏幕边框和屏幕持平了，手感和上一代相比也有一些变化，而且你不再需要特意处理那些难以清洁的边缘死角。

全新 Kindle Paperwhite 和上一代相比更加轻薄，内置 5 个阅读灯，机身厚度 8.2mm，重 182g，6 英寸的屏幕，分辨率 300ppi。亚马逊还为全新 Kindle Paperwhite 带来蓝牙和 Audible 支持，用户可以直接在 Kindle Paperwhite 上听有声书，并且可以在连接耳机或扬声器的情况下切换听和读。

全新 Kindle Paperwhite 8GB 版中国官方定价 998 元起，32GB 版中国官方定价 1258 元起，11 月 11 日发售。美国、日本等地区亚马逊还提供了同时支持 Wi-Fi 和 LTE 网络的 32GB 版，日本亚马逊官方定价 22980 日元起（约 1414 元人民币），美国和日本亚马逊将在 11 月 7 日发售。

今年 8 月，有报道称亚马逊已经在各个地区的官网将 Kindle Voyage 下架，可能也和 Paperwhite 的这次更新有关，以 Paperwhite 现在的配置和价格，倒是让 Voyage 显得有些尴尬。