珊口科技与P2达成品牌合作，共同打造AI智慧办公

10月17日，AI公司珊口科技（Ankobot）与中国联合办公机构People Squared(简称P2)达成品牌合作，双方将在智慧办公和智慧空间领域，探讨多方位深度合作，在新一轮技术驱动智慧办公升级的背景下，通过人工智能的落地应用，打造办公场所AI新体验。

“珊口科技一直在积极探索AI技术的落地应用，此次与P2达成品牌合作，是我们在智慧办公领域迈出的重要一步”，珊口科技 COO 侯喜茹说。People Squared（P2）副总裁黄维说：“作为国内最早的联合办公机构，P2从2017年开始探索并进入了智慧办公领域。如今与珊口的合作，对双方来说都是在智慧办公领域的一次服务的升级。”

珊口科技是一家专注于通用视觉技术创新的人工智能公司，拥有包括vSLAM视觉、物体识别、图像处理、人脸识别等多种技术，应用于智能家居、工业视觉、智慧城市等场景。珊口科技拥有独创的核心科技——运行于低成本非AI芯片上的极优化vSLAM 算法视觉模组，该技术以较低成本，让传统扫地机从第一代、第二代直接升级为第四代。此次亮相P2的是全新一代智能扫地机器人产品。

通过此次品牌合作，珊口科技将通过P2的众多办公空间，展示和应用最新的科技产品，提升空间内的智能体验。此次珊口科技带来的全新一代智能扫地机器人搭载了vSLAM技术，让智能扫地机器人实现室内厘米级定位，自主规划清扫路径、避免重复清扫， 极大适用联合办公大面积高效清扫的需求。其特有专利技术解决弱纹理、弱光、快速光照变化等一系列高难度室内外场景，令联合办公室清扫时间和清扫环境更为灵动。而端AI实时识别技术可实现自动避障、防缠绕等功能，对电器线路管理要求较高的办公环境显得尤其重要。