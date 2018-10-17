苹果更新隐私页面，美国用户可下载自己的数据

在新 iPhone 公布一个月后，苹果更新了其隐私页面。

其中的变化并不大——隐私页面仍然展现了苹果长期以来做出的承诺，例如隐私是一项“基本人权”，而且用户绝大部分信息存储在 iPhone、iPad 和 Mac 上。iOS 12 和 macOS Mojave 中有一系列新的安全和隐私功能，苹果的隐私页面也进行了更新，包括有关端到端加密 FaceTime 视频群聊的新信息以及对情报跟踪保护的改进。此外，苹果还描述了他们如何运用差异化隐私手段，以了解哪些是最受欢迎的功能，从而进行改进——在这一过程中苹果无法对个人用户进行识别。

本次隐私策略更新的重点是：苹果允许美国地区用户下载公司存储的个人数据副本。

欧盟地区用户自 5 月通用数据保护条例（GDPR）生效以来，早已可以从在欧洲运营的公司那里获取自己的用户数据副本。

但是，因为苹果并没有没有存储那么多数据，所以不要期望你能从苹果那里下载回来较大容量的文件。友站 TechCrunch 的 Zack Whittaker 进行了申请，结果苹果仅提供了几兆大小的电子表格，包括订单和购买历史以及营销相关的信息。其他数据都装在苹果设备里。

苹果在 2014 年首次推出了专门的隐私页面，此后每年更新一次，更新时间通常在产品发布后的一个月左右。