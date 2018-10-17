Facebook 可能正在打造一款带摄像头的 TV 设备 新闻

本月早些时候，Facebook 推出了视频聊天设备 Portal，希望与亚马逊的同类产品 Echo Show 竞争。但该公司的硬件野心显然远不止于此。据 Cheddar 报道，Facebook 正在开发一种 TV 摄像头，可以在更大的屏幕上提供类似 Portal 的视频聊天功能，并允许用户通过 Facebook Watch 欣赏节目。

据说这款设备的代号为“Ripley”，如果它进入市场，那么 Facebook 将进入一个巨大的智能家居战场，面对亚马逊、苹果、Google 等公司。为电视加入摄像头，本质上 Facebook 就是将你的电视变成了一个屏幕更大的 Portal。

不过话说回来，如果 Facebook 要拿出一台可以看电视的设备，那该公司确实需要在应用支持方面努把力。

就目前来说，Portal 仅支持通过 Spotify 和 Pandora 播放音乐，以及通过 Facebook Watch 播放视频，这对于一款智能显示器来说还算过得去，但面对 HBO、Netflix 和 Hulu 等流媒体服务，或者其他电视频道自有的视频应用，Facebook 还真的要尽快把他们拉拢过来呢。