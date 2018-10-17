高德地图联合阿里达摩院推出车载 AR 导航 新闻

10 月 17 日，高德地图宣布与阿里达摩院达成合作，共同推出车载 AR 导航。该产品借助高德地图交通大数据和车道级导航引擎，以及双方合作共建的图像识 AI 技术能力，将真实的道路场景与虚拟的导航指引有机结合，提供更直观的实景导航体验。

与传统地图导航不同的是，车载 AR 导航首先利用摄像头将前方道路的真实场景实时捕捉下来，再结合汽车当前定位、地图导航信息以及场景 AI 识别，进行融合计算，然后生成虚拟的导航指引模型，并叠加到真实道路上，从而创建出更贴近驾驶者真实视野的导航画面。

高德地图相关产品负责人表示，其车载 AR 导航可以在多种驾车场景下指引用户做关键性动作。举例来说，它可在道路上直观地提示用户何处该转弯，何处需要提前变道并线，以及在岔路口等复杂路况下做更清晰地方向指引，避免用户在高速行驶中因决策延误而导致错过路口。此外，高德地图车载 AR 导航还能够对过往车辆、行人、车道线、红绿灯位置以及颜色、限速牌等周边环境，进行智能的图像识别，从而为驾驶员提供跟车距离预警、压线预警、红绿灯监测与提醒、前车启动提醒、提前变道提醒等一系列驾驶安全辅助。

据介绍，该车载 AR 导航产品为高德地图与达摩院机器智能领域视觉智能实验室联合研发，双方也为该产品赋予了三大技术支撑。分别为车道级导航能力、图像智能检测与识别能力、AR 融合算法。

据悉，该产品计划首批应用在智能后视镜上，做能力验证，后续重点将拓展至仪表盘、车机中控屏以及投射在挡风玻璃上的 HUD 平视系统等更多使用场景。