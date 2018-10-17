普华永道：2018上半年TMT行业投资遇冷，投资人出手慎之又慎

动点科技据普华永道今日发布的MoneyTreeTM 报告显示：2018 年上半年私 募及创投(PE/VC) 在科技、媒体及通信(TMT)行业的投资整体呈现数量较少、金额环比持平基调。不过TMT 行业投资总额占全行业比例仍维持在50%的高位尚无可撼动。

普华永道MoneyTreeTM 报告显示，2018 年上半年，TMT 行业私募及创投投资达到2,096 笔，环比减少17%;上半年披露投资金额的1,400 笔投资涉及总额362.55 亿美元。大额融资方面，2018 年上半年过亿投资数量达到56 笔，环比基本持平，投资总额略有增长，单笔过亿的 平均投资金额超过了4 亿美元。

在收到影响的行业中具体来看：互联网及 移动互联网行业、科技行业依然是比较活跃的子行业，上半年分别有966 笔和872 笔投资，投资金额均有上涨。娱乐传媒行业的热度自2017 上半年达到高位后持续下降，2018 年上半年投 资数量238 笔。通信行业只有20 笔投资，是上半年唯一没有单笔过亿投资的子行业。

从投资阶段分布来看，2018 年上半年对初创期公司的投资数量占TMT 行业投资总量比例 最高为54%，扩张期公司得到最多资金关注，投资总额占TMT 行业投资总额为42%。此外上半年首轮投资数量占TMT 行业总量比例与2017 年下半年基本持平，首轮投资占总投资金额 的比例仍维持在低点;其中，互联网及移动互联网仍是TMT 行业投资热区，获得47%的首轮 资金押注，但投资总额环比下降56%。

普华永道中国TMT 行业主管合伙人高建斌分析道:“私募创投经过2017 整年的喧嚣欢腾后迎来金融市场加强监管的拐点之年。在资金端收紧、证券市场持续走低的市场背景之下，可以看到投资人出手愈谨慎。不过一些2B 长远价值的投资项目依旧具备充分市场潜力可以挖掘。”