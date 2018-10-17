Skydio 的自主飞行无人机已支持通过 Apple Watch 操控 新闻

今年早些时候我们介绍过 Skydio 的可自主飞行的无人机 R1，该公司今天公布了更新，让用户可以通过 Apple Watch 启动、控制，甚至是直接操控 R1。在 Apple Watch 的支持下，Skydio 希望能为用户开辟新的可能性，让他们在进行各类户外活动时轻松地用 R1 记录自己的动作。

你可以通过 Skydio 应用在 Apple Watch 上以轻点和向上滑动的动作来启动和降落 R1，此外还可以选择跟踪模式，然后启用 Skydio 的新电影拍摄模式，包括无人机自拍模式和自动跟随等模式。

应用计算机视觉技术，R1 可实现跟拍和自动避障，考虑到这一点，通过 Apple Watch 而不是手机对其进行操控，在使用过程中是非常自然的。

还有一项比较有用的功能是，如果无人机在密集区域飞行时没有跟上你，你可以通过 Apple Watch 直接让无人机飞回最近一次你的手机已知位置。

升级到最新版本 Skydio 应用之后就可以立马在你的 Apple Watch 上体验相关功能了，拥有 R1 的用户赶紧去应用商店更新吧。