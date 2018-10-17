D Free：这款穿戴式排泄预测器，要为老人和伤残人士“摆脱尿布” |创业 活动

亚洲智能硬件大赛

初创公司报道

你想给你的父母换尿布吗？或你想让你的孩子或其他人帮你换尿布吗?

如今，人人高举“科技改变世界”的大旗，可它在带给我们新兴电子产品的同时，如何切实改变我们身边的社会问题呢？在 2018 亚洲智能硬件大赛上，有一只来自日本的团队 Triple W，针对日本老龄化日趋严重的问题，通过传感器实时测试肾的健康，发明了世界上第一個穿戴式排泄预测器。

老龄化问题不只在日本凸显，在国内，老龄化问题也日趋严重。据中国产业信息网调查显示，世界老年人口总数的 20% 都被我国老年人口所占据，人口老龄化年均增长率约为总人 口增长率的 5 倍，2017 年，全国人口中 60 周岁及以上人口24090万人，占总人口的 17.3%。而在广大的老年人群体中，有接近 20% 的老人面临大小便失禁的问题，这便大大加剧了照顾老人的时间和费用成本。除了不能自理的老人之外，还有一些失去活动能力的伤残人士，他们都在经受着大小便不能自理的痛苦。

“我想问个问题，你想给你的父母换尿布吗？或你想让你的孩子或其他人帮你换尿布吗？” Triple W 的 CFO Masanori Kobayash 问道。“绝大多数人是不愿意的，那样会显得我们是多么的无力，对于自己和父母都是一种折磨。”Masanori Kobayash 自问自答道。

Masanori Kobayash 介绍说，厕所护理是老年护理中最大的问题。在日本疗养院，百分之七十的人患有尿失禁，需要穿尿布。照顾者每隔 2 或 3 小时带他们去厕所更换尿布。因此，卫生间的费用超过了所有费用的四分之一。根据一些临床论文，老年失禁有两个潜在的风险——跌倒和死亡风险。

为此，Triple W 研发了世界上第一個穿戴式排泄预测器 D Free。D Free 源自于 Diaper free 解放尿布。其可透过放置在腹腔下方的小型感应器进行超声波感器，侦测收集膀胱数据，提前预测上厕所。对于养老院、医院等有老人的应用场景，可以减少护理人员的负担。护理人员可以在 App 上了解老人的排泄时间，从而及时帮助他们。

“减少照顾老人或伤残人士的时间和成本只是一方面，更重要的让老人和伤残人士有了尊严，他们可以自主把握去卫生间的时间。”Masanori Kobayash 说道。

据介绍，D Free 利用超声波传感器技术来监测膀胱大小。通过监测膀胱大小的变化，预判出去洗手间的正确时间。患者或老人只需要将超声传感器放在腹部，传感器将实时数据传送到相应 APP 中，到达警示线，会提醒老人或者护工。

Masanori Kobayash 介绍，截至目前，D Free 有针对疗养院的 B2B 和个人用户的 B2C 模式。提供给疗养院的设备按月收费，每月收取 100 美元的资金。卖给个人的零售价为 500 美元。“目前，已经有超过两千人在使用我们产品，不仅仅在日本，美国、法国一些疗养院也在使用我们产品。“Masanori Kobayash 说道。

Masanori Kobayash 透露，中国将是 Triple W 下一步重点开垦的市场，据他调查，中国目前有 1 亿 5 千万老人，4 千万中国人是深受肾问题的困扰。所以对于中国这一庞大的市场，Triple W 正在筹备。除中国之外，其他海外国家，Triple W 也将逐渐尝试。

据了解，Triple W 目前在日本、美国和法有国 35 名员工，其中包括来自索尼、奥林巴斯等著名公司的员工以及多位毕业于芝加哥 MBA 的工程师。Triple W 的创始人兼 CEO Atsushi Nakanishi 毕业于美国伯克利大学，拥有多年产品管理经验。CFO Masanori Kobayash 曾在四大会计师事务所之一德勤，担任过多年项目咨询经理。