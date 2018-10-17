Uber 考虑为无人驾驶汽车部门引入少数股权投资 新闻

10 月 17 日，据《金融时报》报道，知情人士透露，Uber 考虑让旗下的无人驾驶汽车部门接受少量股权投资，以便帮助这项成本高昂的业务分摊成本，并在 IPO 之前缓解投资者施加的压力。

知情人士称，已经有潜在投资者对此表达了兴趣，而 Uber 也有可能把其 ATG 无人驾驶部门分拆为独立公司，并进行独立估值。

Uber 可能会保留运营控制权以及大股东身份，但外部合作伙伴可以与之分摊无人驾驶汽车的开发和商业化费用。此次分拆还可以缓解部分 Uber 投资者的担忧，他们之前就呼吁该公司彻底剥离这项业务。而在 Uber 的无人驾驶汽车测试车今年早些时候撞死行人之后，这种呼声进一步高涨。

Uber 拒绝对潜在的剥离计划发表评论。但他们表示：“共享无人驾驶汽车将提升交通安全和效率，还能让 Uber 的车辆网络价格更低廉。我们 ATG 的团队全心全意开发最安全的无人驾驶汽车技术，我们仍将支持他们的努力，让这种无人驾驶汽车为未来做好准备。”

在 Uber 与 Alphabet 旗下 Waymo 和通用汽车旗下 Cruise 竞争的过程中，聘请工程师和购买设备的成本越来越高。剥离 ATG 将使该公司与 Cruise 处于相似地位，后者已经获得了软银和本田的投资，但通用汽车依然可以控制这项业务。

该公司 CEO 达拉·科斯罗萨西（ Dara Khosrowshahi ）否认他们会全盘出售无人驾驶汽车业务。他今年 8 月表示：“我们还没有考虑这件事情。”