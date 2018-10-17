vivo z3 正式发布：高性能加红外人脸识别，1598 元起售 新闻

中国手机厂商 vivo 今天正式发布旗下新款智能手机 vivo Z3。

vivo Z3 主打高性能体验，拥有 4GB RAM +64GB ROM、6GB RAM + 64GB ROM 和 6GB RAM + 128GB ROM 三个版本，前者搭载高通骁龙 670AIE 处理器，后两者搭载高通骁龙 710AIE 处理器。vivo Z3 电池容量 3315mAh，并配备双引擎闪充技术。

vivo 表示，得益于 6 系 Adreno 616 GPU，vivo Z3 的图形处理速度提升 35%，专业 AI Engine 多核人工智能引擎，也令 AI 应用性能提升高达 200%。

vivo Z3 还配备了 vivo Dual-Turbo 双涡轮引擎，官方宣称可以将真正的 Android 底层核心模块修改近 20%，得到了 vivo Dual-Turbo 双涡轮加速引擎的第一台涡轮 —— vivo System Turbo。vivo 成为首家在国内与游戏引擎 Unreal Engine 虚幻引擎合作的手机厂商，并联合腾讯游戏实验室、网易游戏实验室共同努力，得到了 vivo Dual-Turbo 的第二台涡轮 —— vivo Game Turbo。

游戏体验方面，vivo Z3 还在游戏模式的基础上推出了游戏魔盒 vivo Game Cube，除了原有的免打扰模式、游戏键盘和游戏画中画，vivo 全面升级了“电竞模式 2.0”、“4D 游戏震感”和“挂机模式”。

外观方面，vivo Z3 采用 6.3 英寸 19:9 比例的超大全面屏，新一代灵动水滴屏设计令屏占比提升至 90.3%，提供星夜黑、极光蓝、梦幻粉三种配色可选。

相机方面，vivo Z3 拥有后置 1600 万像素 AI 双摄，前置双核 1200 万像素摄像头，vivo Z3 还采用的超广谱摄像头，实现可见光与红外光的双通，拍照和红外相机二合一，将红外 LED 灯隐藏在屏幕顶端与边框的连接处，在黑暗环境下，也可以进行面部准确检测和快速识别。

售价方面，vivo Z3 4GB RAM + 64GB ROM 版售价 1598 元、6GB RAM + 64GB ROM 版售价 1898 元，6GB RAM + 128GB ROM 版售价 2298 元，用户可以在 vivo 官网及各大电商平台的 vivo 官方旗舰店预定，11 月 1 日 0 点开售后发货。此外，vivo 还特别推出 Z3 KPL 王者荣耀职业联赛限量礼盒，11 月 8 日 0 点将京东独家发售 。