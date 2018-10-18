百度区块链实验室落户海南 区块链

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百度在线网络技术（北京）有限公司今天与海南省人民政府达成战略合作，双方将依托百度大脑、智能云、大数据等技术，建设政务、教育、旅游等应用场景。与此同时，百度与海南省工业和信息化厅、海南生态软件园合作，成立海南百度区块链实验室，发起设立海南自贸区（港）区块链试验区标注委员会，并成立度链网络科技（海南）有限公司，正式发布百度区块链项目百度超级链。

海南百度区块链实验室落户于海南生态软件园中的海南自贸区（港）区块链试验区，将针对区块链技术的迭代发展展开深度研究，探索区块链技术在知识产权、电子商务、教育、交通等领域的发展与应用，共建区块链产业生态。

海南自贸区（港）区块链试验区标准委员会将制定技术标准和行业规范，并依托百度“超级链”在海南省推广公共区块链服务。百度区块链的落地业务也将陆续在度链公司开展运作。

海南自贸区（港）区块链试验区于本月初成立，旨在推动区块链技术应用。目前，该试验区已注册成立超过 700 家区块链企业。

今年 9 月，百度区块链实验室今日发布《百度区块链白皮书V1.0》，重点介绍了其自主研发“超级链”网络系统以及该系统具备的超级节点技术、链内并行技术和立体网络技术三项技术，并阐述了超级链在内容版权、信息溯源等六大领域，以及在图腾、百科等产品的落地情况。

图片：123RF