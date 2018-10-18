Facebook 大股东提议撤销扎克伯格董事会主席职务 新闻

据 CNBC 报道，包括公共养老基金在内的 Facebook 主要投资者和一些政府官员，已提议撤销 Mark Zuckerberg 辞去董事会主席的职务，因为安全方面的问题一直困扰着这家公司，还引发了有关企业监管的问题。

不过由于 Mark Zuckerberg 拥有对董事会的绝对控制权，所以这个提议很大程度上只具有象征意义。

对此消息，Facebook 发言人拒绝置评。

纽约市审计官 Scott Stringer 在一份声明中表示：“我们需要 Facebook 董事会作出严肃的承诺，以便帮助解决真正的风险 —— 声誉、监管以及民主面临的风险。这些风险会影响公司、其股票所有者，并最终影响成千上万的纽约工人辛苦赚来的养老金。”罗得岛州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州的财政主管以及崔莉恩资产管理公司（Trillium Asset Management）也加入了要求 Mark Zuckerberg 辞去董事长职务的行列。

以前也曾有人提出过类似的要求，但都没有获得投票通过，最新的提议将在明年 Facebook 的股东大会上投票表决。

图片来自 Facebook