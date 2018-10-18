GitHub 新推出的 GitHub Actions 平台能直接运行代码

GitHub Universe 2018，GitHub 发布了 GitHub Actions 平台，开发者可以通过 GitHub Actions 存储和搜索代码，部分代码还能够直接运行。现在开发者已经可以在网页注册申请 Actions 工具的测试资格。

GitHub Actions 能对项目进行构建、打包、更新、部署等操作，无需任何代码也可以直接通过 Actions 工具预先定义的动作自动执行。由于 GitHub Actions 支持开源标准，所以开发者还可以采用 GitHub 社区中分享的一些通用流程项目。

GitHub 是全球最大的代码托管和协作平台，拥有 2800 万开发人员正在使用。微软今年 6 月宣布对 GitHub 进行收购，微软承诺让 GitHub 将保留其开发者优先的风格，并独立运营，为所有行业的开发人员提供开放平台。

当时有报道称，微软收购 GitHub 的消息传出后，有大量用户涌向其竞争对手 GitLab，这些用户将托管在 GitHub 上的项目导入 GitLab。今年 8 月，GitLab 完成了从微软的 Azure 迁移到 Google Cloud Platform 的工作。

 

图片来自 GitHub

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