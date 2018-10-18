GitHub 新推出的 GitHub Actions 平台能直接运行代码 新闻

在 GitHub Universe 2018，GitHub 发布了 GitHub Actions 平台，开发者可以通过 GitHub Actions 存储和搜索代码，部分代码还能够直接运行。现在开发者已经可以在网页注册申请 Actions 工具的测试资格。

GitHub Actions 能对项目进行构建、打包、更新、部署等操作，无需任何代码也可以直接通过 Actions 工具预先定义的动作自动执行。由于 GitHub Actions 支持开源标准，所以开发者还可以采用 GitHub 社区中分享的一些通用流程项目。

GitHub 是全球最大的代码托管和协作平台，拥有 2800 万开发人员正在使用。微软今年 6 月宣布对 GitHub 进行收购，微软承诺让 GitHub 将保留其开发者优先的风格，并独立运营，为所有行业的开发人员提供开放平台。

当时有报道称，微软收购 GitHub 的消息传出后，有大量用户涌向其竞争对手 GitLab，这些用户将托管在 GitHub 上的项目导入 GitLab。今年 8 月，GitLab 完成了从微软的 Azure 迁移到 Google Cloud Platform 的工作。

图片来自 GitHub