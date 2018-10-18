【TC黑客马拉松】你有一封邀请函需要签收

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TechCruch 2018 Hong Kong Hackathon

等你来战！

TechCruch 2018 Hong Kong Hackathon

报名时间：即日起—11月8号

报名方式：

作为国内最国际化，最有硅谷范儿的顶级创业者聚会，TechCrunch 国际创新峰会 2018 将在深圳落地。届时，动点科技将携手战略合作伙伴香港数码港，共同举办黑客马拉松（Hackathon）香港站预热活动，率先用这场如火如荼的黑客大赛引爆全场！

自 2015 年起，黑客马拉松就成为 TechCrunch 中国峰会固定活动环节，累计超过 3000 多位选手和 500 多个团队参与其中，黑客马拉松已然成为 TechCrunch Disrupt 大会的经典活动之一。在 2017 年黑客马拉松上，有 500 多位黑客组成 70 多个团队在 24 小时内进行产品策划和开发，通过“头脑风暴”掀起“大讨论”高潮，最后向公众展示奇妙的创意作品，并由行业领袖，技术专家，一线 VC 机构组成的专家评审评选出优秀项目。

今年，在黑客马拉松香港站预热活动上，我们同样为这场大赛专门邀请了数家大型企业来进行评判，同时也会有他们设置的特殊大奖等着脱颖而出的黑客军团佼佼者！

挑战任务一：

万向区块链实验室——如何为金融服务业设计基于区块链的去中心化身份系统

奖项设置：

第一名 $30,000 港币现金

第二名将获得总价值 $15,000 港币的礼品

第三名将获得总价值 $5,000 港币的礼品

万向区块链实验室是中国国内首家专注于区块链技术的非盈利性前沿研究机构，由中国万向控股有限公司于 2015 年 9 月出资成立。实验室在全球范围内聚集了领域内的专家就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行研究探讨，为创业者提供指引，为行业发展和政策制定提供参考，促进区块链技术服务于社会经济的进步发展。

参赛条件

我们欢迎所有对科技和技术感兴趣的朋友参加，无论你是技术控、开发者、设计达人、学生、还是充满热情的创业团队。你们可以来学习、交流和享受这次无与伦比的黑客嘉年华。我们希望这两天一夜倾听更多的奇思妙想，即使没有成型的产品、毫无商业价值也无关紧要。天马行空在这里是被欣赏的。我们欢迎你的加入！

战略合作伙伴+评审团——香港数码港

数码港为一个创新数码社群，汇聚超过 1000 间初创企业和科技公司，由香港特别行政区政府全资拥有的香港数码港管理有限公司管理。数码港的愿景是扶助初创企业，推动数码科技发展，为香港缔造崭新的经济动力。数码港一直竭力培育青年和创业家、扶植初创企业；透过连接策略伙伴及投资者，促进协作、创造机会；同时加快企业和中小企应用数码科技。数码港集中发展四个数码科技的范畴，包括金融科技、大数据/人工智能、电子商贸、物联网/ 可穿戴科技，以推动香港的智慧城市发展。数码港拥有专业团队竭尽所能提供全面增值服务， 配合顶尖科技设施，致力成为香港数码科技业的旗舰。

香港数码港与动点科技的首次“双剑合璧”将吸引业界重量级的创新评审“军团”，共同探讨中国作为国际科技及创投巨头的最新投资局势，以及内地投资者所追求的科技领域。同时，双方将聚焦大湾区的科投发展前景，解构科创企业应如何洞悉科技及融资趋势，利用区内优势而提高融资能力。此外，动点科技与数码港将通过此次黑客马拉松，联合挖掘顶尖创客及优质科创项目，联动内陆开拓新的投资商机。

赞助商伙伴——万向区块链实验室

万向区块链实验室是中国国内首家专注于区块链技术的非盈利性前沿研究机构。实验室在全球范围内聚集了领域内的专家就技术研发、商业应用、产业战略等方面进行研究探讨，为创业者提供指引，为行业发展和政策制定提供参考，促进区块链技术服务于社会经济的进步发展。自成立以来，万向区块链实验室通过每年举办区块链全球峰会、丛书出版、研究报告、推出孵化器、行业培训、技术讲座、高校产学研合作，以及发起成立中国分布式总账基础协议联盟（ChinaLedger）等举措，已经成为了国内首屈一指、国际领先的区块链技术领域的标志性研究机构。

此次，万向区块链实验室携手动点科技在黑客马拉松香港站发布挑战任务，旨在将区块链技术作为经济开发点,助力香港创新科技再次崛起。对于香港几十年来在金融和物流方面的经验来说，区块链将会是香港的另一大创新。此次黑客马拉松挑战赛任务，将汇聚各方创客共同探讨区块链技术的落地应用,并将有效推动区块链技术与香港实体经济的融合,进而促进香港实体经济创新发展。

时间：11月10-11

地点：香港数码港道100号数码港3座D區6樓614-15室

更多挑战任务将陆续亮相，敬请期待！