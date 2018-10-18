口碑联合温莎共建智慧 KTV 全国门店支持 App 点单 新闻

10 月 18 日，口碑宣布与温莎 KTV 合作，温莎全国 16 家 KTV 门店将全部支持口碑 App 点单功能。前期支持在手机上点美食和酒水，后续也将支持口碑 App 预定包厢和唱歌时段。

据了解，温莎 KTV 隶属温莎集团有限公司，成立于 1996 年，为国内高端 KTV 品牌，目前已在北京、上海、杭州、南京、成都、长沙、昆明投资建设管理十六家高端品牌店。

此前，接入口碑 App 的主要是餐厅、饮料店等，全国有近 30 万家门店。这次和温莎 KTV 合作，是口碑 App 点单功能第一次进入 KTV 行业。

据悉，口碑 App 是口碑智慧 KTV 解决方案中的能力之一。除了点单功能，口碑平台还向温莎 KTV 开放了平台流量、电子会员卡、大数据分析、精准营销等能力，让温莎 KTV 能够实现数字化的智慧运营。

口碑方面透露，口碑智慧 KTV 解决方案除了帮助商家解决基础经营的痛点，未来还将和商家一起试水送餐机器人、人脸识别闸机等智能硬件，帮助 KTV 门店打造更加高效的服务体验。

口碑 App 方面透露，除了温莎 KTV 外，目前也正在与全国其他的 KTV 连锁品牌接触。未来，全国更多的 KTV 会支持口碑 App 点单功能。

日前，阿里巴巴刚刚宣布旗下饿了么与口碑合并成立阿里本地生活服务公司。饿了么专注到家，口碑专注到店。这也是双方合并后口碑在业务上的最新进展。