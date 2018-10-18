前后四摄+3D成像，联想发布S5 Pro等五款新品 新闻

10月18日，联想在京召开机新品发布会，“偶像级自拍”联想S5 Pro领衔K5 Pro、K5s共三款AI四摄手机正式发布，“潮流机械智能手表”联想Watch S、联想Watch C小乐儿童电话手表也同期亮相。此次是继6月联想Z5发布会后，联想手机的又一次大动作新品发布。

“偶像级自拍”联想S5 Pro

拍照方面，联想S5 Pro搭载了四摄像头，前后均为双摄像头。前置摄像头为2000万+800万像素，2000万像素1/2.8英寸索尼IMX476最大前摄传感器，搭配800万像素的“前摄最大红外感光模组”，堪称“地表最强前置双摄”。

后置摄像头同样实力不俗，联想S5 Pro采用了1200万象+2000万像素的广角+长焦后置双摄组合。支持AI超画质双摄，包括AI变焦、AI人像、AI逆光和AI暗光，还拥有AI场景检测等功能。

除了硬件配置外，联想S5 Pro通过特有的美颜算法，从打造最标准脸型的三庭五眼3D美型开始，依据马夸特面具黄金比例，通过5000万组大数据面部样本深度学习，旷视虹软算法加持，对人脸进行3D景深重塑，塑造接近完美的面部比例；结合3D自然美妆，调整面部妆容，打造最贴合、最自然的美妆效果；最后通过3D修容光，面部轮廓光搭配6种特制的3D氛围光，实现充满艺术感的自拍。

其他配置方面，联想S5 Pro手机采用高通骁龙636处理器，标配6GB+64GB的容量；搭载的是6.2英寸的屏幕，屏幕比例为19：9，分辨率2246×1080，113% sRGB色域表现和1500：1超高对比度；采用3D悬浮屏设计，全金属一体机身设计，205锆砂喷丸工艺，110度钻切工艺；搭载双扬声器实现立体声环绕音效，双通道大功率Smart PA和Driac音效，支持3ms硬件级实时耳返，给你更专业的随时K歌体验。

联想S5 Pro为7.7mm超薄机身，3500mAh的电池，同时支持18W快充和USB Type-C接口。配色方面，联想S5 Pro拥有三种分配，分别是蓝色、黑色和金色。冰魄蓝和晶耀黑6+64GB售价1399元、还有一款6+64GB纯臻金为国民价1298元。

千元影霸联想K5 Pro

联想K5 Pro定位于千元影音手机，采用5.99英寸18：9高亮全面屏，450nit的最高亮度，93% sRGB色域、1000：1对比度，拥有与S5 Pro同等级的音频配置。

联想K5 Pro配备比同级竞品更大的4050mAh电池，同时标配18W快充。

联想K5 Pro搭载1600万+500万像素AI四摄，，前置还配有补光灯，后置搭载双LED闪光灯，支持PDAF急速对焦，且支持多种AI深度算法。

售价方面联想K5 Pro 4G+64G为998元，6G+64G为1098元，6G+128G为1298元。

联想K5s

联想K5s搭载1300万+500万像素AI四摄，配合双色温闪光灯，提升背景虚化真实度的同时，还可以智能调节亮度，支持PDAF快速对焦。

外观方面，5.7英寸全面高清大屏，18:9屏幕比例。机身采用8层工艺打磨幻彩炫光玻璃，外表坚固耐磨；采用幻彩炫光膜层，使机身色泽更鲜亮；最外层采用疏油层防指纹膜，使机身始终通透如初。

联想K5s规格4G+32G售价798元，堪称AI四摄手机的“价格杀手”。

联想Watch S

联想方面透露，自3月发布Watch 9，6月发布Watch X，截止目前累计销量已突破100万支，同品类市场排名第一。

Watch S是联想最新一代智能手表，40mm简约双表盘、高透光纯平蓝宝石玻璃表镜、头层小牛皮表带，支持50m防水，拥有全天候的运动记录功能，包含睡眠监测、久坐提醒、血压监测、计步功能等，搭配更多场景，售价238元。

联想Watch C小乐儿童电话手表

联想Watch C小乐儿童电话手表支持双向通话，拥有八重安全定位，可以根据手表当前的环境进行智能切换，无论到校、到家，让爸妈精准掌握孩子的位置动态。同时，联想Watch C 小乐儿童电话手表配备AMOLED屏幕，有效减少有害蓝光。表带采用了食用安全级别的硅胶，安全可靠。联想Watch C小乐儿童电话手表采用高于行业的IPX7防水标准。

联想Watch C小乐儿童电话手表售价399元。

这次发布会上发布的三款手机产品中，联想S5 Pro与K5s将于10月23日开售，10月25日联想K5 Pro开售，联想Watch S将于10月30日开启首销，联想Watch C将于10月22日开售。