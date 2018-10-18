自动驾驶公司 Momenta 完成超 2 亿美元融资，估值超 10 亿美金 新闻

自动驾驶公司 Momenta 今日对外公布完成新一轮融资，本轮战略投资者包括腾讯等多家机构，国资背景投资者则包括招商局创投、上海国资经营公司旗下国鑫资本、苏州元禾资本以及建银国际，既有股东蔚来资本、高达资本等持续加持。

Momenta 曾在去年公布由蔚来资本等多家机构投资的 B1 轮融资，以及由凯辉创新基金领投的 B2 轮融资；在更早之前， Momenta 完成顺为资本领投的 A 轮融资；以及由蓝湖资本领投，创新工场和真格基金跟投的天使轮融资。目前 Momenta 累计完成融资超过 2 亿美金，估值超过 10 亿美金，成为国内自动驾驶行业估值最高的创业公司。

Momenta CEO 曹旭东表示：“本轮融资是一轮对公司非常重要的战略融资轮次，Momenta会在前装、后装、出行、物流、大数据等领域与合作伙伴高效协同，进一步推动自动驾驶技术安全落地。”

Momenta 创办于 2016 年 9 月，公司致力于“打造自动驾驶的大脑”。Momenta CEO 曹旭东表示，在过去两年时间里，公司主要完成了三个阶段的建设：第一阶段是底层基础平台的建设；第二阶段是基于底层平台，建立起环境感知、高精度地图与定位、驾驶决策规划等一系列的软件算法；第三阶段是形成自主泊车、高速公路与城市环路以及城市道路等不同场景和不同级别的自动驾驶解决方案。

Momenta 还于今年 4 月与苏州签订战略合作协议，公司将在苏州建立规模化的测试车队，推动 L4 级别自动驾驶落地，助力苏州的智慧城市建设。目前基于上述的技术和解决方案，Momenta 正与多家 Tier 1 和 OEM 进行合作，并已同步开展海外业务。

Momenta 表示，公司创立之初即拥有世界顶尖的深度学习专家，如图像识别领域最流行的框架 Faster R-CNN 和 ResNet 的作者， ImageNet 2015、ImageNet 2017、MS COCO Challenge 2015 等多项比赛冠军。团队在过去两年也经历了快速成长，目前研发人员占比 80% 以上。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。