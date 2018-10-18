三星推出叫板 Surface Pro 的 2 合 1 电脑 Galaxy Book 2 新闻

在微软公布 Surface Pro 6 之后不久，三星就在今天推出了售价 1000 美元的 Galaxy Book 2，这是一款 Windows 2 合 1 电脑，采用高通骁龙 850 处理器，整体设计非常接近 Surface。新款电脑将于 11 月 2 日发售，在美国地区，Verizon、AT＆T 和 Sprint 等运营商会发售 LTE 版本。

根据三星的说法，Galaxy Book 2 具备千兆级 LTE 连接能力，一次充电即可带来持续“多个工作日”的使用时间——具体来说，电池预计能使用“长达 20 小时”。Galaxy Book 2 的扬声器包括杜比全景声（Dolby Atmos）支持。新的铰链设计允许用户调整 12 英寸 sAMOLED（2160 x 1440）显示屏的角度，其内置的键盘以磁性连接方式与屏幕底边框相连，与 Surface 的键盘一样。

至于其他规格，Galaxy Book 2 搭载 S 模式的 Windows 10，当然你可以选择升级到完整版。其 RAM 只有 4GB，内置存储空间为 128GB，配有两个 USB Type C 接口、一个 microSD 卡槽和 3.5mm 耳机接口，支持 S Pen。