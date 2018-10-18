众安科技推出保险通证，“飞享e生”成为首个保险资产通证产品

10月18日，众安科技联合工信部中国电子技术标准化研究院、众安保险、复旦大学计算机科学技术学院发布《基于区块链资产协议的保险通证白皮书》（下称《白皮书》），在开放资产协议基础上推出保险通证（Policy Backed Token，下称PBT），实现保险资产的通证化。众安保险的航旅出行综合保障“飞享e生”率先接入PBT，成为首个保险资产通证产品。

有观点认为，通证就是代币。但是《白皮书》指出，通证（Token）代表着一种虚拟的数字凭证，目前仅存在于区块链的世界里；但当通证通过开放资产协议被赋予资产属性后，一举打破资产只是存放在区块链上而无法流通的问题。而PBT正是开放资产协议在保险领域的具象化，为保险行业提供一致的接口与数据格式，并且保证数据和保险资产的真实性。

当产品完成通证化后，保险条款将更加透明，同时由于各家保险产品具备一致要求规范和标准API，因此用户可以统一化管理自己在所有保险公司的保险资产；保险公司也将在再保、共保、渠道对账等场景下大幅降低对接的成本和数据审核成本，而在隐私方面，保险通证相较传统数据隐私保护更加周密，因此保险公司不需要用户的真实投保信息即可获得实际投保总额，完成正确决策。

据悉，众安保险的航旅出行综合保障产品“飞享e生”已率先实现保险通证化，其保险定义即智能合约的定义，所购买的保单即是通证。依托于开放资产协议，它在产业链主体间的流转更为高效、安全，客户权益及服务体验也更能得到保障。在不久的未来，还将有健康险、车险等险种接入PBT。