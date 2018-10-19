海心抗癌 App：用 AI 来减少癌症治疗中的“交通事故” | 创业 初创公司报道

智慧医疗

癌症这个沉重的话题，到底该如何逐步攻克？

虽然依靠知识普及与治疗技术的提升，我们现在已经渐渐摆脱了“谈癌色变”。不过，当世界卫生组织的数据显示，2012 年全球有 1400 万新发癌症患者，这一数字预计在 20 年内将会增加到 2400 万，将会超过全球人口的增长速度时，人们内心深处的恐惧感似乎又被激活。人癌之战，我们如何取得胜利？为了让这个问题的答案更加清晰，无论是做基础研究的科学家、临床的医生专家、亦或是制药、医疗设施、医疗服务的企业都在锲而不舍地探索，他们成为了被癌症阴霾困住的患者的希望。

海心智惠也是这场抗癌征程的一员猛将。作为一家新兴科技公司，海心智惠已经获得了 2000 多万元天使轮融资，其结合互联网和 AI，为癌症患者和医生开发出海心抗癌 App。该 App 中包含国内首款针对肿瘤疾病的智能诊疗系统，该系统将国内最新癌症诊疗规范与人工智能相结合，融合权威肿瘤专家几十年临床经验，为不同患者在不同阶段提供最佳的治疗方案和疗程规划建议。此外，海心抗癌 App 还提供了一整套肿瘤治疗的专业规范系统，包含了专业科普、病情解读、方案分析、疗程规划管理、药物智库等帮助癌症患者和家属真正科学抗癌。

“我们希望能够帮助解决一个现实社会问题，即辅助提高中国的癌症临床治疗水平。”海心智惠的创始人李颖赟表达了自己的理想，这也是医疗行业创业者坚守的情怀。“我们的宗旨是希望用新技术来解决或改善旧问题。”对于李颖赟而言，他认为无论是 AI 还是互联网都是解决问题的工具，而做医疗本质与初心需要回归到是否改善了癌症诊疗的现状。

那么，癌症诊疗的现状是否需要通过技术来改善呢？首先，如前文所述，癌症目前尚未被攻克，检查手段和治疗方式都在不断更新迭代。所以在治疗方案选择方面是”差之毫厘谬以千里”。而患者在面临癌症疾病时，容易手足无措，错过重要的治疗时间窗口，让疾病带来的伤害不可逆。因为癌症是一个非常复杂的课题，一般只有北京、上海、广州等大城市的三甲医院拥有顶级专家。所以，全国各地的病人汇集于此，最后形成的局面是：大量的癌症患者等待着极其少数的专家诊治。

如何改善这样的局面？是否有更好的解决方案让专家和患者都可以省心、安心、放心？李颖赟认为在这个问题上，互联网 + AI 形成的解决方案是“天作之合”。

首先，当年互联网医疗问诊平台爆红的主要原因即：互联网打破了时间与空间距离，可以让患者不用来回颠簸，医生也可以利用闲暇时间帮助更多的病人。所以，其实互联网问诊的确是一场积极的革新。不过，李颖赟认为，传统的互联网问诊平台依然在效率方面还有更高的提升空间。“互联网问诊平台是让患者把照片上传，把问题交给医生，再让医生去看照片、病例，最后医生再做回答。但实际上，医生在电脑上看图片，需要一页页来回翻、整理，其实是有时间成本的。”他说。

而说到效率，我们就不得不提 AI，作为专治“效率不高”的新技术，AI 顺其自然地登场了。海心抗癌通过 AI 驱动后，可以大幅度的提升专家线上问诊的效率。值得一提的是，AI+ 医疗的老大难问题——数据标准化，在肿瘤领域并不是无解的难题。因为肿瘤的诊疗标准有明确定义，即使医生的描述不尽相同，但都会形成非常明确的疾病数据，在一定规则下都能够实现数据的归一化。而且，海心智惠与中国临床肿瘤学会各癌种权威专家们紧密合作，共同推动数据的标准化和系统规划问题。

那么，海心抗癌 App 具体带来了怎样的新体验呢？首先，在 App 的患者端，患者只需将病历拍照上传，海心智能系统即可进行智能病历解析。根据智能解析，系统将生成患者的“病程时间轴”，将患者的关键疾病信息系统化形成电子病例，并由此会产生智能治疗建议，最后再由专家对智能系统的方案进行审核把关。“专家花时间去看病历，再判断给出治疗建议，这类似一个专家自己做试卷的解题过程。而 AI 给出病历解读和治疗建议让专家来评估答案，这个时候专家的角色就是批改试卷的老师。老师做一套试卷的时间其实可以批改 100 份试卷，也就提高了专家们的诊疗效率”据李颖赟透露，AI 将服务流程从原来的 30 分钟提速到了两、三分钟，可让更多的患者能享受这个服务。

李颖赟曾表达过海心智惠的目标是提高中国的癌症临床治疗水平，所以，仅仅在患者端发力还远不够。在不久前的中国临床学肿瘤大会上，海心智惠展示了面向肿瘤医生的专业版的海心抗癌 App。医生可以将病人的一些病情输入到 AI 系统，系统会给出相应的建议，如：治疗路径，患者已有的风险提示、高危因素、过往治疗中的耐药情况，后续治疗方案的规划等。会上，现场专家表示，“我们希望这样的产品可以普及到更多基层医院，辅助更多的基层医生，提升总体临床治疗水平。”而正如智能导航已经大大减少交通事故和违章一样，智能诊疗系统可以减少癌症治疗中的违章和交通事故。

“随着市场对 AI 产品的认可度提升，AI 算法本身变得更精准，未来，也许 80% 的可标准化、常规化的病例，可以在经过大量的专家验证过后，进入到免审环节，也就是说人工智能给出的建议就可以直接提供给患者。”李颖赟畅想了心中的理想发展趋势。

其实，就市场环境来说，互联网医疗问诊平台加 AI 已经不是新鲜事。互联网医疗巨头平安好医生和微医相继入局 AI 领域：平安好医生去年上线了智能辅助诊疗系统，随后宣布投入 30 亿打造医疗 AI。微医发布两款医疗 AI 产品——睿医智能医生和华佗智能医生。此外，如爱帮诊等互联网医疗初创公司都在转型成为互联网 + AI 的医疗平台。互联网医疗企业的的较量似乎转到了 AI 上，这样的背景下，海心智惠是否会有很强的竞争压力？

李颖赟表示， “我们在技术门槛和医学门槛上都有自己的竞争力。”首先，他表示团队的技术实力有很强的积累。李颖赟曾在阿里巴巴负责蚂蚁金服的大数据和 AI 业务，技术团队也是在 AI 领域有很长时间的经验。医学能力方面，和中国临床肿瘤学会权威专家们的深度合作给予了海心智惠非常扎实的医学基础资源。

其次，他表示，海心抗癌 App 已经非常静默地潜心研发了一年，这在产品的打磨上已经积累了一定的时间优势。“做事情不是一蹴而就的。就像 AlphaGo 最后战胜柯洁，也是经历了一次次的挑战，迭代，优化。我们也是在一轮轮的临床试验中不断学习进步。”他说。

据悉，目前海心抗癌 App 处于试运营阶段，目前上线了食管癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、肺癌等。李颖赟透露，今年年底将上乳腺癌、肝癌等。商业模式方面，李颖赟表示解决了需求问题，产品被需要，自然而然会快速商业化。而目前海心抗癌获得的口碑还不错，李颖赟分享了一个小故事：在海心抗癌 App 试运营阶段，系统就多次发现患者当前治疗中存在的疏漏，及时提示出来，帮助患者有效降低了治疗隐患。例如一位浙江丽水的结肠癌患者，已经接受完结肠切除术，正准备接受术后辅助化疗，但此时系统却发现这位患者在诊疗过程中未进行完善的转移灶排除评估，有可能会导致整个治疗方向的偏差。经过提示，主治医生及时补做了相关检查，为患者后续的治疗吃下了一颗定心丸。

“AI 服务医疗应该是作为一种普惠科技存在的。”李颖赟说。