哈啰出行正式启动打车业务，全国 81 城同步接入嘀嗒出租车 新闻

10 月 19日，哈啰出行宣布正式接入嘀嗒出行，在北京、杭州、武汉、广州、厦门、大连、西安、郑州等全国 81 个城市同步上线嘀嗒出租车业务，这其中也包括已于 10 月 11 日率先试点上线的上海、成都、南京三地。通过更新后的哈啰出行 app 或者哈啰出行支付宝小程序上的“打车”入口，全国 81 城用户都可以使用一键叫车体验网约出租车服务。

至此，包括哈啰单车、哈啰助力车和打车等多元业务在内的哈啰专业移动出行平台正式浮现。哈啰出行还表示，未来将继续探索出行方式的进化，为用户带来更多出行选择。

“我们希望和嘀嗒出行联手，一起解决用户出行的痛点，“哈啰出行 CEO 杨磊表示，“未来，我们将始终聚焦如何更好地服务用户，全方位满足用户的出行需求，秉持‘科技推动出行进化’的使命，与更多合作伙伴形成用户和价值协同，共同为公众营造更加便捷、高效、友好的出行环境。”

嘀嗒出行 CEO 宋中杰表示：“很高兴和哈啰出行达成合作，希望通过合作，给用户带来更加无缝衔接的高效出行体验，同时更好传递低碳环保的出行理念。今后，我们将共同为用户提供更加优质和安全的出行服务。”

作为运力提供方，嘀嗒出行正深入推行“橙星出租车计划”，通过由乘客对出租车司机进行多维度打分激发司机群体更主动地提升服务水平，实现司乘良性互动。预计 11 月，哈啰出行还将上线用户的优惠与奖励系统。

在接入嘀嗒出行出租车业务的同时，哈啰出行亦设立专职客服，全程跟踪、协调用户和运力提供方即嘀嗒出行的纠纷事宜；并且与运力提供方即嘀嗒出行合作，为用户提供更通畅、更便捷的联系渠道。

针对更优质的出行体验，哈啰出行还将通过 AI 算法赋能智慧终端推出创新功能，为用户提供更加精准和人性化的智能出行服务。哈啰出行已经开始研发根据用户实际场景提供出行建议的智能化功能，例如在雨天、炎热、风雪等不同天气情况下，哈啰出行用户会适时收到出行建议的弹窗提醒。目前这一功能已进入内部测试阶段。

图片来自 哈啰出行